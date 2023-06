"Muchos de nuestros pediatras se están yendo para España", reconoció Martorano

A través de una conferencia de prensa, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, se refirió este martes a la faltante de pediatras en la salud pública sobre todo ante el aumento de enfermedades respiratorias dada la época del año. "No es un tema específico de la provincia de Santa Fe, sino que es un problema a nivel nacional e internacional. Yo comenté el otro día que muchos de nuestros pediatras se están yendo a España. En nuestro país tenemos una distribución en principio no equitativa de pediatría y también problema en la formación", manifestó. Y agregó: “en la provincia tenemos 1.600 pediatras. Pero cuando vemos la distribución, 933 están en Rosario y 350 en la ciudad capital. Nos quedan departamentos donde tienen uno o dos profesionales. Hay un gran problema en la distribución”.

En esa misma línea, la funcionaria explicó que del total de médicos pediatras que trabajan en la salud pública, solo 300 hacen guardias. Ante esto, Martorano reconoció que analizan la posibilidad de declarar la emergencia pediátrica para todo el territorio provincial. Según detalló, al declarar la emergencia el ministerio podría levantar ciertas trabas burocráticas que hoy dificultan el pago de las horas extras. “Estamos buscando mecanismos administrativos para que, quienes quieran hacer guardias, las puedan hacer. Hoy tenemos dificultades legales para abonar más de 48 horas extras”, sostuvo. "En términos prácticos, el hecho de declarar la emergencia es porque tenemos un número acotado de pediatras. Lo que estamos haciendo es aumentar el número de camas para poder afrontar en estos tres meses la alta demanda respiratoria por lo cual se les pagaría más horas extras a los profesionales médicos", acotó Martorano.

En simultáneo con eso, la provincia también mantiene el diálogo con los colegios de médicos y las universidades para ver cómo incentivar a los nuevos profesionales a que se especialicen en pediatría. “Hoy eligen las especialidades más rentables. Los pediatras están 40 minutos revisando a un niño, diciendo qué tipo de tratamiento tiene que hacer y esa consulta la cobrás en tres meses”, ejemplificó.

En lo que se refiere a la posible solución de este problema destacó: "En Santa Fe estamos trabajando, esta semana nos reunimos con Pediatras en Lucha (organización provincial) y lo volveremos a hacer, para buscar las maneras de trabajar para mejorar las cuestiones laborales". Por último confirmó: "Hoy podemos decir que de los 62 cargos que tenemos en formación, 50 ya se anotaron para pediatría en la provincia, pero no es una especialidad que se elija como primera elección, entendemos que es un tema de rentabilidad que no está asociado a lo que podés ganar en el hospital porque ahí todas las especialidades ganan lo mismo, sino que es el pluriempleo al que están sometidos".



ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS

Mientras tanto, en el marco del programa de fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, el Ministerio de Salud incorporó lectores de DNI y 46 computadoras, que se distribuirán en 31 centros de salud, con el objetivo de agilizar la atención y mejorar la calidad de atención de la ciudadanía. En un acto que se llevó a cabo en el el efector del barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe, la ministra Martorano entregó los equipos y realizó una “prueba piloto” de acceso, de manera inmediata, al Sicap, sólo con el DNI; y así disponer con celeridad de la historia clínica digital de cada paciente. Al respecto, Martorano detalló que una de las incorporaciones tecnológicas “son lectores electrónicos de DNI que están destinados a los centros de salud, tanto de Santa Fe como de Rosario, para que, luego de realizada la prueba piloto general, extenderlos a toda la provincia”. Estos equipos agilizan “la atención porque con el DNI se realiza la lectura del código de barras y, automáticamente aparece la historia clínica del o la paciente vía Sicap”. A continuación, la ministra destacó que “estamos transitando un proceso de digitalización de la atención de salud primaria, y desde luego, se extenderá a todos los niveles. Hoy estamos mejorando cada efector con una mirada mucho más cerca de los centros de salud pero siempre pensamos e intentamos fortalecer la atención primaria”, sostuvo. Para finalizar, Martorano destacó y agradeció el trabajo de los equipos de salud “porque afrontaron la pandemia con valor y vocación, por ello, cada vez que los y las vemos recordamos que no podríamos estar hoy aquí sin esa pasión y esa entrega, aún en épocas muy complejas”.