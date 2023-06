Probables lluvias y tormentas para hoy

De acuerdo a las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, se espera para este miércoles en Rafaela y la zona , condiciones más inestables que los días anteriores con probables lluvias y algunas tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 20°, la máxima de 24° y habría viento leve a moderado del noreste. Según el organismo, "continuamos con abundante nubosidad en el centro santafesino y se producen algunas lloviznas aisladas, principalmente en la zona sur de la provincia. También se visualiza una franja muy inestable en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Cuyo. En esa zona se producen algunas precipitaciones, pero sin actividad eléctrica al momento. Y se espera que esa franja avance al norte, llegando a nuestra zona en la madrugada o en la mañana de este miércoles". En tanto, el SMN destacó también que "se espera que se produzcan algunas precipitaciones, pero no se descartan algunas tormentas aisladas. Posteriormente, tendremos un mejoramiento temporario para este jueves, con elevadas temperaturas para la época del año debido a que aún no tendremos un cambio de masas de aire. Esto comenzará a ocurrir el viernes, rotando el viento al sur y luego al sudeste". Por último, el SMN adelantó que "algunas lloviznas podrían producirse por saturación de humedad al descender las temperaturas en el final del viernes y comienzo del sábado. De esta forma, el fin de semana, -cuando se dispute la carrera del TC en el autódromo de nuestra ciudad- será fresco y con temperaturas en descenso, especialmente el domingo, lo que traerá una nueva semana con mínimas de entre 6° y 7° y las máximas que no superarían los 15°". De esta manera, nos acercamos al invierno, una estación que muchos están aguardando luego de tantos meses de sequía, calor y humedad.



SE VIENE UN INVIERNO

MÁS LLUVIOSO Y CALUROSO

En el centro de la provincia de Santa Fe, mayo fue uno de los meses que más precipitaciones tuvo en los últimos 23 años, con un registro promedio de 143,25 milímetros. Y fue el puntapié inicial de lo que ya anticipa el pronóstico para la región Litoral: que las lluvias continuarán durante el invierno. Así lo prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral para junio, julio y agosto, al observar que para el sur del Litoral, oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y este de Patagonia, las precipitaciones sean normales o superiores a lo normal.

Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, analizó el panorama previsto para los próximos meses en cuanto a la inestabilidad del tiempo en diálogo con El Litoral. "La región Litoral y el este de la provincia de Santa Fe tendrá un invierno más lluvioso que lo normal. Pero en referencia a lo que es normal que ocurra en invierno, que es la estación más seca del año, de hecho en todo el invierno el promedio de lluvias es de 100 milímetros".