Ultimaron detalles del operativo para el esperado regreso del Turismo Carretera

Por Víctor Hugo Fux



Como ocurrió históricamente, en cada presentación del Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela", se espera que una multitud esté acompañando el próximo fin de semana a la popular categoría en el regreso a un trazado que se destaca por sus particulares características.

Así lo entienden los aficionados, que aguardan esta cita especial con renovadas expectativas y con la firma convicción de asistir a un espectáculo único en una fecha que promete ofrecer una atractiva lucha de marcas en un escenario en el que la velocidad desempeña un rol preponderante.

De hecho, en diferentes ediciones, Ford, Chevrolet, Dodge y Torino ganaron en el circuito de Atlético, en una clara muestra de la diversidad de opciones y con un abanico de postulantes al ansiado triunfo en la denominada "Carrera de los Millones", que en esta ocasión entregará cuatro "palos" al ganador.

El ambiente que se vive desde hace varios días, garantiza que este regreso del TC tendrá una masiva respuesta. Y en ese sentido, el Comando Unificado ya tiene definido el operativo que se desplegará antes, durante y después de la competencia, para asegurar su normal desarrollo en todos los aspectos.

Ayer se efectuó otra importante reunión en la Jefatura de Policía de la URV, con la participación de diferentes fuerzas de seguridad de la ciudad e integrantes de la subcomisión de automovilismo de Atlético.

Sobre el particular, vale la pena destacar que estarán afectados alrededor de 500 efectivos policiales, unas 150 personas de seguridad privada y 100 agentes del municipio a lo largo de tres días: viernes, sábado y domingo.

Durante el encuentro, el funcionario Maximiliano Postovit, en su carácter de secretario de Prevención en Seguridad, señaló: "Hoy terminamos de diagramar los detalles del operativo, estableciendo los trabajos que va a desempeñar cada fuerza y cómo será el inicio, fundamentalmente, cuando hay muchas ansias para ingresar al predio".

Las puertas del autódromo, para que pueda acceder el público, se abrirán el viernes a las 11:00 para los automóviles, en tanto que desde las 13:00 podrán entrar las motocicletas, por lo que será fundamental respetar ese ordenamiento para evitar largas filas. En ese aspecto se planificó un operativo de tránsito que se considera esencial para que el movimiento sea lo más fluido posible.

Por su parte, el comisario Ricardo Biassoni, jefe de la División Operación de la URV, a cargo de la Agrupación de Unidades de Orden Público, expresó que "el operativo no va a variar de lo que hemos ejecutado el año anterior. Desde este miércoles -por ayer- esperamos la llegada de los equipos de competición con puestos de controles especialmente abocados a esa tarea".

Sobre la desconcentración señaló que "empezará aproximadamente a las 15:00, horario estimado para la finalización del evento, con puestos distribuidos a lo largo de la Ruta Nacional 34 para tratar de asegurar una salida ordenada. El acompañamiento y la predisposición de la gente serán muy importantes y permitirán tener el mejor cierre para esta fiesta del automovilismo".

Vale la pena destacar, finalmente, que "también se trataron distintas alternativas de patrullajes y operativos en los barrios para atender los reclamos que en cada evento tan convocante como el del fin de semana, realizan los vecinos".



ESTIMACIONES

La semana pasada, cuando el periodismo fue invitado a participar luego de la reunión del Comando Unificado en la sala de prensa del autódromo local, se mencionó por parte de autoridades y dirigentes, que se esperan unas 50.000 personas y unos 20.000 vehículos en esta nueva visita del TC.

El intendente Luis Castellanos había señalado en aquella oportunidad que "la ciudad está ante el espectáculo más convocante del año que posiciona, como tantos otros, a Rafaela, como una ciudad de eventos".

También se puso de manifiesta el significativo impacto económico que tendrá esta competencia en diferentes actividades, no solamente en la ciudad, sino también en la región, particularmente en hotelería y gastronomía, por el movimiento que generará durante varios días.