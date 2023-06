Gustavo García festejó su primer triunfo en la quinta del Midgets Show and Power

Incorporado recientemente a la categoría Midgets Show and Power, el piloto rafaelino Gustavo García disfrutó de las mieles de la victoria en la quinta fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", que se llevó a cabo en el tradicional circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

En su debut, en la competencia anterior, había escoltado al vigente campeón Matías Audino, que fue su principal rival en esta oportunidad y terminó en la segunda ubicación, para mantenerse con autoridad en la punta de un certamen que pudo reanudarse luego de dos suspensiones consecutivas.

En la Final A, que marcó el cierre de la actividad, luego de García y Audino recibieron la bandera a cuadros Adriel Viano, Cristian Mattioli, Leonardo Sterpone y Angel Gaggi.

Mientras tanto, Gaspar Fler estiró su invicto en la Final del Mini Power Escuela de Pilotos, seguido por Benjamín Bottazzi y Felipe Masuero, en una fecha que marcó el debut en la categoría de la primera niña, Martina Battaglino.

Los resultados en el Midgets Show and Power son los que proporcionamos en el siguiente informe:

Primera serie: 1° Gastón Viano; 2° Pablo Baronetto; 3° Leonardo Sterpone; 4° Ulises García; 5° José Kunz; 6° Pablo Carignano y 7° Román Bertone.

Segunda serie: 1° Héctor Valentini; 2° Andrés Osorio; 3° Diego Bruera; 4° Germán Mathier; 5° Rubén Balangero; 6° Jeremías Molardo y 7° Oscar Weber.

Tercera serie: 1° Matías Audino; 2° Adrián Bonafede; 3° Cristian Mattioli; 4° Matías Giordano; 5° Matías Maina; 6° Pablo Bailetti y 7° Darío Pairone.

Cuarta serie: 1° Gustavo García; 2° Adriel Viano; 3° Angel Gaggi; 4° Hernán Calvi; 5° Matías Baronetto; 6° Germán Perotti y 7° Martín Tosetto.

Primera semifinal: 1° Gastón Viano; 2° Héctor Valentini; 3° Angel Gaggi; 4° Ulises García; 5° Adrián Bonafede; 6° Matías Maina; 7° Germán Mathier; 8° Germán Perotti; 9° Román Bertone y 10° Emiliano Ponzo.

Segunda semifinal: 1° Gustavo García; 2° Cristian Mattioli; 3° Pablo Baronetto; 4° Rubén Balangero; 5° Andrés Osorio; 6° Hernán Calvi; 7° José Kunz; 8° Pablo Bailetti; 9° Oscar Weber y 10° Martín Tosetto.

Tercera semifinal: 1° Matías Audino; 2° Adriel Viano; 3° Leonardo Sterpone; 4° Diego Bruera; 5° Jeremías Molardo; 6° Matías Giordano; 7° Matías Baronetto; 8° Pablo Carignano y 9° Darío Pairone.

Final B: 1° Matías Maina; 2° José Kunz; 3° Germán Mathier; 4° Hernán Calvi; 5° Pablo Bailetti; 6° Román Bertone; 7° Pablo Carignano; 8° Oscar Weber; 9° Darío Pairone; 10° Germán Perotti y 11° Matías Baronetto.

Final A: 1° Gustavo García; 2° Matías Audino; 3° Adriel Viano; 4° Cristian Mattioli; 5° Leonardo Sterpone; 6° Angel Gaggi; 7° Jeremías Molardo; 8° Rubén Balangero; 9° Ulises García; no clasificaron Matías Giordano, Gastón Viano, Héctor Valentini, Pablo Baronetto, Diego Bruera, Adrián Bonafede y Andrés Osorio.



MINI POWER

Estos son los resultados de la categoría:

Final B: 1° Samuel Calvi y 2ª Martina Battaglino.

Final A: 1° Gaspar Fler; 2° Benjamín Bottazzi; 3° Felipe Masuero; 4° Gonzalo Rinaudo; 5° Alex Ramallo; 6° Saimon Cuenca; 7° Santiago Maina; 8° Laureano Cuenca y 9° Donato Calvi.