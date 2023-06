Sensaciones y sentimientos

UN QUIJOTE DE ESTE TIEMPO



Por Hugo Borgna

Un día decidió salir a la luz del tiempo, amigo y persistente.

Dio unos pasos hacia afuera del estante de biblioteca, agitó las hojas de “su” libro, se desplazó un poco hacia afuera para poder ver bien la tapa y, tranquilo, saltó. Sabía que era atemporal y la palabra, aunque un poco solemne, le sonó bien. Además, adecuada a su momento histórico.

Sabía que ahora la gente habla de “concepto”, “idea” y “esencia” cuando quiere impresionar con el conocimiento del lenguaje importante. Y él, mismísimo Alonso Quijano, era todo eso y por si fuera poco tenía ganas de salir por el tiempo a desfacer injusticias y/o daños emergentes.

No debía ser sorpresa para nadie que hablara con el vocabulario de hoy: en su momento fue presente y ahora seguía siendo parte de la realidad en el modo de expresarse y sentir. Conocía que muchos pregonaban “el Quijote es de todos los tiempos”.

El caso es que ahora estaba instalado en una ciudad donde, al pasar por un local de donde salía música, se escuchaba “yo sé que estoy piantao, piantao, piantao”.

“Sorpresa”, pensó. ¿Lo habrían reconocido? Pero…¿qué era eso de “piantao”? ¡un exceso de confianza! Buscó en un movimiento rápido la lanza y, obviamente, no la encontró; sus ropas eran las de un hombre cualquiera que camine las calles del presente.

Pero debía haber algo que lo conectara, aunque sea solo un poco, con su ámbito natal. Preguntó a un caminante dónde había molinos de viento. “Vea, don, le contestó, pa’ mi que por las provincias del sur. No serán molinos pero por lo menos agitan los brazos” y se fue cantando bajito “Malena”.

Ya se sentía un poco más ambientado, pero debió aceptar que le cambiaran el nombre a su Dulcinea por ese otro de Malena.

Ahora, a introducirse en el mundo atemporal, pensó. Por lo pronto no sería visto como cosa rara: estaba vestido como todos, hablaba el mismo idioma, había asimilado los cambios de la historia y era a primera vista casi uno más. Ahora debía conversar con la gente común que habita la calle.

Vio un puesto donde vendían diarios. Fue asimilando los distintos títulos que aparecían. Guardó palabras y entendió los silencios -elocuentes muchas veces- de los textos.

Se acercó a un grupo de personas. Estaban objetando las medidas de funcionarios.

“Es inconstitucional” decía uno. “No puede llevarse a cabo” agregaba otro. “No es oportuno”, señalaba un tercero. Como él sabía de qué hablaban, participó. “Eso, básicamente, está mal y es incorrecto”, dijo con la seguridad de tener varios siglos de aprendizaje.

Hubo un profundo silencio. Del grupo se retiraron casi todos, y uno le señaló con disimulo que no debía ser tan rotundo. “Mire, ese que usted criticó, mañana puede ser funcionario” y agregó “Hay que ser moderado y políticamente correcto”, y se alejó como si tal cosa, no sin recomendarle antes que leyera el Quijote para ver cómo les va a los que son frontales al expresarse.

Asumió su problema de incomunicación con los demás; había existido en los tiempos iniciales y persistía, vigoroso. Su autor se lo había indicado, aunque con literatura. Él, personaje fiel, llevó hasta las últimas consecuencias ese destino.

La realidad es lo que uno hace, reflexionó. El habitante le había aconsejado prudencia, pero la idea era buena; no digería tampoco eso de la corrección política: no aceptaba el disimulo continuo y sistemático de las intenciones.

Le gustó la idea de entrar a una cafetería. Le produjo agrado que estuviera mucho mejor presentada que las ventas a las que él había ido en sus salidas. Eso que le sirvieron era grato y cálido, a pesar de su color oscuro.

En algo este tiempo, después de tanto acumulado, era mejor que el que había conocido.