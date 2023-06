Mirarnos, Encontrarnos, Ayudarnos

Tal como se ha informado, en el próximo fin de semana se llevará a cabo la Colecta Anual de Cáritas, actividad que en 2023 se llevará a cabo bajo el lema“Mirarnos, Encontrarnos y Ayudarnos”.

Para hacer el anuncio formal, ayer por la mañana tuvo lugar una reunión informativa en la sede del Obispado; el encuentro fue presidido por Mons. Pedro Torres, obispo de la Diócesis y presidente de Cáritas Diocesana, acompañado por el presbítero, Mauro Canalis- párroco de Suardi -, vice presidente de Cáritas Diocesana y Marilina Albrecht, vice presidente de Cáritas Rafaela.

La bienvenida fue ofrecida por el pastor diocesano, quien agradeció la presencia de los medios de comunicación por colaborar con el tradicional emprendimiento.

Recordó que Cáritas es el organismo que anima la caridad, se refirió al lema del año en curso, remarcando que enncontrarnos para caminar juntos y ayudarnos, es el modo de interpretar el lema y a modo de anécdota y para testimoniar el espíritu solidario que anima a este país, evocó que en 1830 ya se implementaban colectas generales para ayudar a las viudas de los soldados que caían en las batallas entre Unitarios y Federales.

Por su parte Mauro Canalis hizo saber que la tarea realizada en la Diócesis, con miras a esta colecta les sirvió para acercarse y movilizar la colecta en los tres Departamentos que integran la Diócesis.

Por otra parte remarcó que la convocatoria es para sumarse a la movida nacional procurando cristalizar acciones de ayuda inmediata.

A su vez, Marilina Albrecht rescató que hace meses que se está trabajando con esta finalidad, formándose en las distintas parroquias, y señaló se ha organizado en toda la Diócesis, puntualizando además que la actividad no se queda en el fin de semana que nos ocupa, es que cada parroquia ha invitado a voluntarios- que estarán debidamente identificados y con alcancías fácilmente reconocibles- , alguno de los cuales, por sus ocupaciones no podrán recorrer los domicilios en el fin de semana, posiblemente comiencen antes o lo hagan en la semana próxima.

Respondiendo a una consulta Mauro Canalis recordó que los donativos reunidos se destinan a talleres de promoción humana, talleres de oficios, comida, ropa, abrigos.

Marilina Albrecht recordó que en nuestra ciudad, los fondos , en gran medida, son destinado al sostenimiento del Hogar de Tránsito Nazaret, que aloja en forma gratuita a familiares de pacientes internados en el Hospital Dr. Jaime Ferré y que no habitan en nuestra ciudad.

En tal sentido, Mons. Torres agregó que la participación de Cáritas es muy valiosa encatástrofes naturales, por ejemplo la gran tarea realizada en ocasión de inundaciones, terremotos, y además participa del sostenimiento de Centros de Recuperación de Adicciones.



La Colecta



El organismo a nivel nacional consideró que la Colecta Anual de Cáritas es una oportunidad privilegiada de encuentro solidario. Conscientes de la grave situación que atravesamos, nos reunimos como comunidad creyente para promover el compromiso en nuestra sociedad y brindar oportunidades a los hermanos más pobres y excluidos de nuestro país.

Cáritas es amor en obras. Creemos en la solidaridad, en la educación y en la cultura del trabajo como elementos centrales para superar las situaciones de pobreza y las desigualdades. Por eso, la Colecta es una invitación a compartir, no sólo nuestros bienes, sino también nuestros anhelos de construir un futuro pleno de esperanza para muchos hermanos.

El dinero recaudado en la Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, numerosos programas de educación, primera infancia, economía social y solidaria, adicciones, autoconstrucción de viviendas y, también, de ayuda inmediata ante emergencias climáticas o situaciones urgentes, que se implementan a través de más de 3.500 comunidades de Cáritas en las 66 diócesis del país

Gracias al trabajo desinteresado de más de 40.000 voluntarios que organizan actividades de animación y a la generosidad de muchas personas, instituciones y empresas comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año.



Donativos



Quien lo desee puede remitir su colaboración a Donaciones de dinero:de lunes a viernes de 9 a 17hs+549 [email protected]

Otro tipo de donaciones o consultas:de lunes a viernes de 9 a 17hs(011) [email protected]



Bendición



Al finalizar el encuentro, Mons. Torres invitó a todos a rezar un Ave María e impartió la bendición a los comunicadores sociales, no sólo a los que participaban del encuentro, sino que lo hizo extensivo a todos aquellos que en la Diócesis brindan este servicio.