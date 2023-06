El Gobierno presentó el programa Hora de compostar

CERES (Por José Luis Gorosito). - En adhesión al Día mundial del medio ambiente el Gobierno local realizó la presentación del programa “Hora de compostar”. Es así que la intendente Alejandra Dupouy le dio la bienvenida a los presentes, quienes representaban a instituciones intermedias, medios de comunicación, escuelas y alumnos.

La presentación del programa estuvo a cargo de Dianela Bertorello, coordinadora de ambiente del Gobierno de la Ciudad, y Marcelo Lovaisa, director del INTA Ceres, ya que el proyecto se trabajó con ambas instituciones.

La idea del programa “Hora de compostar” apunta a difundir la acción de compostar con todos los vecinos de la ciudad. Este proyecto está pensado para que sea implementado en conjunto con las vecinales de la ciudad. Junto a las vecinales y el INTA, se realizarán las capacitaciones sobre dos modelos de compostaje: tradicional y en composteras de plástico o madera tipo “móviles”. Será el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria quien capacite a los vecinos para el implementar el compostaje de forma tradicional. El municipio, por su parte, capacitará en la implementación de las composteras móviles.

Si querés sumarte al programa, inscribite por este link https://bit.ly/programahoradecompostar



Algunas cuestiones sobre el compostaje

Los residuos que se utilizan para realizar compostaje son restos de frutas y hortalizas, crudas o cocidas; restos de yerba; borra de café; saquito de té y demás infusiones; semillas y carozos de frutas frescas; cáscaras de frutos secos; cáscaras de huevo; rollos y servilletas de papel de cocina; filtros de café; fósforos usados; cajas de cartón sucio; bolsas de papel madera; maples de huevo sin color; césped cortado; restos de plantas y flores de raleos; desyuyes; trasplantes; recambios; estiércol o guano de caballo, cabra, oveja, cerdo, conejos, gallinas, patos o gansos; hojas secas de árboles; ramitas de arbustos o árboles; restos de maderas in tratamiento químico; viruta, aserrín o cortezas de árboles.

Cuando todos estos residuos no son separados y tratados adecuadamente, generan muchos inconvenientes:

Ensucian los residuos reciclables como los papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios, entorpeciendo la tarea de los recuperadores;

Generan gases durante su transporte hacia los sitios de disposición final que contribuyen al cambio climático;

Su descomposición no controlada genera sustancias que contaminan aguas subterráneas, aire y suelos; además de desprender malos olores y ser fuente de proliferación de plagas y enfermedades

El compostaje es una manera sencilla de reducir la cantidad de residuos que enviamos a los vertederos o a las plantas de clasificación de residuos lo cual

mejora significativamente la calidad ambiental de pueblos y ciudades y la salud de sus habitantes.

El compostaje domiciliario se realiza en el jardín propio, terraza o balcón. Es una forma individual de gestionar en el hogar los residuos orgánicos propios. Los ciudadanos, mediante sistemas sencillos, reciclan esos restos orgánicos provocando la formación de un compost que sirve de mejorador de suelos para el jardín o huerta. Se puede tomar como una actividad lúdica o como una actividad manual y de jardinería.