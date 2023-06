Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa "Ruta del dinero K"

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa denominada como Ruta del dinero K por lavado de dinero y en la cual ya fue condenado el empresario Lázaro Báez. La decisión del magistrado fue luego del pedido del fiscal Guillermo Marijuan, que había solicitado el sobreseimiento al considerar que si bien había pruebas del vínculo de la ex presidenta con Lázaro Báez, no así de aquellas que la incriminen con el lavado de dinero.

El magistrado desvinculó a la ex presidenta del expediente porque desapareció la acusación, ya que tanto el fiscal Guillermo Marijuán, cuando la UIF y la AFIP consideraron que no había elementos para inculparla. "Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición", explicó Casanello.

"En el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la Fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente", añadió.

Casanello no podía adoptar otra decisión que la que tomó: "el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado".

En una breve resolución, el juez dio por cerrada una investigación que insumió más de un lustro y en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por "lavado". El dictamen exculpatorio del fiscal Marijuán fue clave en la decisión, pues desistió de la imputación "tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno".

"Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron la solución postulada", subrayó Casanello. El juez también desestimó una presentación de una asociación civil denominada "Bases", que tiene como abogado al ex fiscal porteño Luis Cevasco.

Entre otras razones, el juez aludió a la extemporaneidad de la presentación y a que la documentación presentada por la Asociación Civil es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante. "La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad", resumió el juez. (NA)