Juntos por el Cambio sin acuerdo por la incorporación de Schiaretti

La reunión entre los principales referentes de Juntos por el Cambio en la sede el Comité Nacional de la UCR se desarrolló ayer en medio de un intenso debate interno por la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que finalmente no tuvo acuerdo. Tras una discusión breve, los jefes de los partidos Gerardo Morales (UCR), Federico Angelini (PRO), Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) decidieron pasar a un cuarto intermedio, ante la imposibilidad de encontrar un punto de acuerdo alrededor del desembarco del cordobés.

Según supo Noticias Argentinas, el debate propiamente dicho duró apenas ocho minutos, con un final áspero. Si bien las partes no descartan la posibilidad de seguir dialogando, por el momento los rechazos de sectores del PRO son intensos.

En la escena actual, Gerardo Morales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Pichetto y la Coalición Cívica están a favor. También están en ese grupo el senador Martín Lousteau y el disputado Facundo Manes, entre otros. En contra se expresaron la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich, junto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio de Córdoba, Luis Juez, y la UCR de esa provincia, entre otros, como Ricardo López Murphy y Alberto Asseff.

Los tres llegaron de forma imprevista a la reunión para marcar el descontento con la iniciativa. Juez asistió de sorpresa y sin invitación al encuentro que tiene lugar en Alsina y Entre Ríos, donde primero se entrevistó con los presentes, expuso su acalorada negativa, y luego se retiró.

"Nos comprometimos con Luis, él ha dado sus razones. Hablamos tranquilos con él, lo escuchamos y nos comprometimos a analizar a fondo la situación. Juez tiene razón en estar enojado", sostuvo Morales en conferencia de prensa tras el encuentro.

De acuerdo a fuentes del frente opositor consultadas por NA, el encuentro comenzó con los jefes de los partidos y luego se permitió el ingreso a los tres dirigentes que se acercaron para manifestarse en contra del eventual acuerdo con el cordobés.

Morales les pidió que se retiraran tras escuchar sus argumentos y más tarde se continuó el debate entre los presidentes, pero no se logró un acuerdo. Angelini planteó primero que para aceptar el ingreso del referente de Avanza Libertad José Luis Espert el PRO ponía como condición que no fuera candidato presidencial.

Ante eso, la UCR se quejó del condicionamiento y luego ante la prensa el gobernador de Jujuy cuestionó "que el PRO demore la llegada de Espert". Al momento de hablar de Schiaretti, los tres partidos a favor del desembarco le pidieron a Angelini que tuviera una posición unificada sobre el tema, ya que hay distintas posturas al respecto dentro de la fuerza fundada por Mauricio Macri.

"No estamos de acuerdo con encerrarnos y convertirnos en una secta. Estamos de acuerdo en construir un espacio que asegure gobernabilidad", subrayó el líder de la UCR en conferencia de prensa. "Deberemos conversar otro día", sostuvo Morales, que planteó modificar las reglas internas acordadas tiempo atrás a la hora de las especulaciones sobre la llegada del libertario Javier Milei, cuando se estableció que para sumar aliados debía haber unanimidad.

En ese momento, la UCR pidió esa cláusula para asegurarse el rechazo a Milei, pero ahora propone que se emplee "una mayoría agravada" para establecer acuerdos con otros dirigentes. La reunión también tenía en agenda la suma de la bonaerense Margarita Stolbizer, que tampoco se aprobó por el clima de tensión, pero que cuenta con el aval de todos. "Stolbizer está adentro", dijo Pichetto en declaraciones a la prensa tras la reunión.

El encuentro se desarrolló en momentos en que los ánimos estaban caldeados de antemano por las críticas de Bullrich a Rodríguez Larreta y Morales, a quienes acusó de ser amigos del ministro de Economía, Sergio Massa. El jefe de la UCR salió al cruce de sus dichos, la catalogó de "soberbia" y dijo que Juntos por el Cambio "está hace tres meses en picada por culpa de la interna entre Horacio y Patricia", al tiempo que acusó a la ex ministra de Seguridad de alentar esa disputa dentro del PRO.