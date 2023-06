El dólar blue inició la semana en baja y cerró en $ 486 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron en alza, según las principales cotizaciones del mercado de cambios. La divisa paralela cedió $4 hasta los $486 para la venta y $ 482 en la compra y la brecha con el oficial se ubicó en 100,4%, el menor nivel desde fines de abril.

El dólar paralelo veía de tres ruedas con estabilidad, en los $ 490 y hoy llegó a los valores más bajos desde mediados de mayo.

En la bolsa de comercio el dólar MEP o bolsa subió a $ 475,8 y la diferencia con el oficial fue del 96,2%, mientras que el dólar Contado con Liquidación también avanzó hasta $ 484,0 y el spread con el oficial se ubicó en 99,6%.

El Banco Central (BCRA) compró US$ 6 millones en el mercado de cambios, el menor saldo positivo en casi cuatro semanas, cuando el pasado 10 de mayo compró US$ 3 millones.

La liquidación de los agroexportadores, que siguen cursando operaciones vinculadas a las exportaciones de Economías Regionales, fue de US$ 16 millones.

Entre los tipos de cambio vinculados al turismo exterior el dólar Qatar subió hasta los $507,66 y se posicionó casi 20 pesos por encima del blue, mientras que el dólar turista o tarjeta cerró a $444,2. l ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva avanzó hasta los $418,8, y el oficial, sin impuestos, promedió los $ 251,4 en los principales bancos privados y en el Banco NAción el billete terminó la jornada en $ 251,50 para la venta. El dólar mayorista, que regula el BCRA, finalizó la rueda en $ 242,50 en la punta vendedora. (NA)