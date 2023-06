En San Juan todo queda en la familia de los Uñac

El oficialismo de San Juan anunció que Rubén Uñac, hermano de Sergio Uñac, será el candidato a gobernador, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones para el cargo al alegar que el actual mandatario no estaba habilitado para la reelección.

Rubén Uñac actualmente es senador nacional y en la fórmula para el Ejecutivo provincial estará acompañado por Cristian Andino. La presentación del binomio de Vamos San Juan se realizaba este lunes durante una ceremonia en una finca en Rivadavia.

El legislador tiene mandato en el Senado hasta el 10 de diciembre, es un dirigente de muy bajo perfil y ya cuenta con la experiencia de haber sido vicegobernador de José Luis Gioja entre 2007 y 2011. El hecho de que finalmente sea el reemplazante de Sergio Uñac se debió a la idea de mantener el apellido en las boletas del oficialismo, lo que podría fortalecer el proyecto reeleccionista.

En las urnas, su contrincante será el diputado Marcelo Orrego, quien encabeza la lista de Juntos por el Cambio. El Gobierno de San Juan anunció que las elecciones a gobernador de esa provincia serán el 2 de julio. La fecha se dio a conocer luego de que la Corte confirmara la inhabilitación de Sergio Uñac.

Los sanjuaninos ya fueron a las urnas el 14 de mayo para elegir legisladores y autoridades municipales, mientras se aguardaba el fallo del máximo tribunal sobre la candidatura de Uñac, que finalmente fue inhabilitada.

Por su parte, Sergio Uñac no descartó competir por un cargo nacional ahora que le fue vetado otro mandato en la provincia. "No es seguro y tampoco descarto nada. Hoy le tenemos que dar continuidad a este proceso, qué es lo que vaya a hacer mi persona es irrelevante", señaló al respecto días atrás. Este año, además de poder integrar alguna fórmula nacional, Sergio Uñac podría ser candidato a senador o diputado nacional. (NA)