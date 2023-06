Pullaro se defendió de las acusaciones de Carrió

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, brindó ayer una conferencia de prensa con agenda abierta a cualquier pregunta, en la cual agradeció el apoyo de Patricia Bullrich y afirmó: “Nunca me escondí, voy a seguir viviendo siempre acá y no estoy dispuesto a aceptar que intenten ensuciarme por una especulación electoral”.

“Esta es la primera y última vez que voy a hablar sobre el tema” dijo Maximiliano Pullaro, y agregó: “Ningún santafesino me pregunta por estas chicanas electorales de gente que hasta la semana pasada se reunía con nosotros para pedirnos apoyo y hablan bien de nuestra gestión contra el delito. Quieren saber cuáles son nuestros programas y propuestas para resolver sus problemas; y de eso tenemos que hablar”.

¿Cuál es el tema del que Pullaro hablará por única vez? De la denuncia efectuada por Elisa Carrió sobre su gestión como ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2015 y 2019, en especial sobre su vínculo con el ex jefe policial (de la División de Drogas Peligrosas) que en 2021 fue condenado a 10 años de prisión por tráfico de estupefacientes, Alejandro Druetta. Para la líder de la Coalición Cívica, Pullaro "no podía desconocer la actividad delictiva de sus subalternos".

De acuerdo a un artículo publicado el pasado domingo por diario La Nación, el pasado 18 de abril Carrió declaró ante el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien la citó tras escucharla denunciar por redes sociales que ella no integra la alianza opositora en esta Provincia porque incluye dirigentes que tienen nexos con narcos.

A partir de este nuevo escenario, Pullaro convocó a una conferencia de prensa ayer a las 9:30 en el Hotel Presidente de Rosario para responder a Carrió y además pedir una campaña menos agresiva en el plano interno del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Entre otras apreciaciones, Pullaro agradeció “la honestidad intelectual y política de la doctora Bullrich, por las apreciaciones que tuvo hace mi persona en el día de ayer. Con Patricia nos entendemos justamente porque nos tocó administrar y gestionar espalda con espalda, trabajando juntos para enfrentar a las mafias.”

El exministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, respondió todas las preguntas de los periodistas que se hicieron presentes en un hotel céntrico de la ciudad de Rosario, y afirmó: “ustedes me conocen, nunca me escondí porque está en mi ADN ir al frente y hablar de todos los temas realmente importantes. En la lucha contra el narcotráfico fuimos hasta donde nadie pudo, metimos presos y logramos condenas históricas de personajes que se sentían intocables”.

“Me animé a declarar en juicios públicos donde los detenidos ordenaban asesinatos contra quienes los perjudicaban” aseguró Pullaro, y remarcó que tuvo que pagar costos altos: “hijos con custodia, testigos que hablaban de planes para secuestrar lo que uno más quiere. Lo hice, no porque me crea un héroe, tuve y tengo temores, pero era mi obligación como ministro y contaba con el respaldo de un hombre noble como Miguel Lifschitz”, agregó.

En el mismo sentido, el precandidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, afirmó: “A los santafesinos les digo que tengo claro los desafíos, les digo que vamos a cambiar el país y la provincia, a correr al kirchnerismo y terminar con los retrocesos que impuso el populismo. Por eso no voy a hablar mal de ningún adversario interno porque no estoy dispuesto a darle un centímetro de ventaja a Perotti y su esquema de poder”.

Sobre el cierre de la conferencia, Pullaro reiteró su intención de no volver sobre el tema, pero aclaró: “por eso no estoy dispuesto a que me organicen operaciones electorales poniéndome en un lugar donde nunca estuve. Porque yo vivo y viviré acá. Tengo a mis padres, mis hijos y amigos acá; y no estamos dispuestos a que nos vengan a maltratar por una especulación electoral.”