El Vaticano, China e Indonesia promueven la paz en Ucrania

El cardenal Matteo Zuppi, enviado del papa Francisco, visitaba Kiev en el inicio de esta semana, informaron la Oficina de Prensa de la Santa Sede y el medio Ukrinform, dando cuenta de una de tres iniciativas por detener la guerra en Ucrania. "El objetivo principal de esta iniciativa es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre las posibles vías para alcanzar una justa paz y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones", señaló el informe Vaticano.

El 20 de mayo, Matteo Bruni, emitió un comunicado afirmando que podía confirmar que el papa Francisco encomendó al Cardenal Matteo Zuppi, Arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, la tarea de realizar una misión, de acuerdo con la Secretaría de Estado, que pudiera contribuir a aliviar las tensiones en el conflicto de Ucrania, en la esperanza que el Santo Padre nunca menguó de que esto pudiera poner en marcha un proceso de paz.

En una entrevista difundida el domingo el papa Francisco dijo: "Es una historia tan vieja como la humanidad: con la paz siempre ganamos, tal vez poco pero ganamos. Con la guerra, perdemos todo". El jefe de la diplomacia de la Santa Sede, Pietro Parlin, había insistido en las últimas semanas sobre el hecho de que no se trataba de una misión de mediación en sentido estricto. El objetivo es "buscar y favorecer un clima, un entorno que pueda abrir la vía a la paz", dijo.

Francisco le pidió a Zuppi "ayudar a resolver las tensiones en el conflicto en Ucrania, con la esperanza a la cual el santo padre nunca ha renunciado de que pueda abrir caminos de paz", señaló en su momento el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

El cardenal Matteo Zuppi declaró desde Kiev que es "inaceptable" que la violencia de la guerra haya afectado a los niños en Ucrania y que el Papa Francisco, hablando de Ucrania, dijo: "Tus lágrimas son mis lágrimas, tu dolor es mi dolor". Y hoy digo que vuestros hijos son nuestros hijos". Zuppi se reunió con el comisionado de Derechos Humanos del parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, el cual afirmó: "Puedo hablar de esto porque muchos niños vinieron a Italia y fue muy agradable ver la hospitalidad con la que los italianos recibieron a los niños ucranianos".



EL PAPEL DE CHINA

"Ucrania está lista para aceptar a China como mediador en el proceso de negociación solo si Pekín puede obligar a Moscú a retirar sus tropas de todos los territorios ucranianos que se ha apoderado", afirmó el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, en una entrevista con The Strait Times y citado por Ukirnform. "La primera señal debe ser la liberación total de los territorios ucranianos. Que nos muestren un gesto de buena voluntad y retiren sus fuerzas armadas del territorio de Ucrania. Después de eso, creeremos que este negociador (de China, ed.) tiene influencia sobre Rusia. Si no, disculpe, ¿por qué razón nos sentaremos y perderemos el tiempo?", abundó.

Reznikov aseguró que China tiene la capacidad de convencer a Rusia de que ponga fin a esta guerra: "Mi percepción es que China se ha convertido en el hermano mayor y Rusia en el hermano menor. El hermano mayor puede convencer al hermano menor para que detenga esta guerra sangrienta. Esto es más esperanza que fe".

El ministro también señaló que quiere ver evidencia de que Rusia está lista para vivir en coexistencia pacífica con Ucrania.

El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, ya anticipó que su país adoptaba una posición imparcial y neutral sobre la "crisis en Ucrania" y prometió continuar los esfuerzos para formar una visión común de la comunidad internacional sobre cómo resolverla.



INDONESIA COMPROMETIDA

EN CESAR EL CONFLICTO

"Rusia está preparada para estudiar el plan de Indonesia sobre la solución del conflicto en Ucrania si Yakarta se lo presenta a Moscú oficialmente", comentó a los periodistas el vicecanciller ruso Andréi Rudenko. El funcionario declaró: "Si nos lo envían oficialmente, lo estudiaremos, como solemos estudiar cualquier propuesta que llega".

El ministro de Defensa de Indonesia, el general Prabowo Subianto, habló en el reciente foro internacional de Singapur sobre un plan para acabar con el conflicto de Ucrania "según el guión surcoreano", o mediante la creación de una zona desmilitarizada y la introducción de un contingente de paz de la ONU. (Reuters - NA)