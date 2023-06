Luz verde al proyecto que regula el uso del espacio público para locales gastronómicos

Tres proyectos recibieron despacho de comisión y dos quedaron en análisis durante la habitual reunión de los lunes del Concejo Municipal, en la que se renovaron los cruces entre oficialistas y opositores, tal como había sucedido en la sesión del jueves pasado en lo que parece marcará el perfil de la agenda legislativa durante la campaña electoral.

El proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo, que autoriza a los locales gastronómicos de la ciudad a realizar un uso y ocupación innovadora del espacio público con sus mesas, sillas y sombrillas, fue desarrollado por el concejal oficialista Martín Racca: “El Concejo había planteado la necesidad de equidad. Había información dispersa, y luego de un arduo trabajo, y de que pase el expediente por varias secretarías, se llevó a cabo esta ordenanza que organiza el uso del espacio público. Da especificaciones técnicas de cómo se habilitarán cada uno de esos usos, como se pagan y como se aplica una multa en caso de incumplimiento. Me parece que se hizo un trabajo completo y está materializado en la ordenanza y en todos los anexos. Esto es fundamental porque va a dar herramientas a las áreas técnicas para justificar las negativas u otorgamientos”.

En el artículo 8°, se especifica un canon mensual de acuerdo a la ocupación del espacio público en el Bv. Santa Fe en el tramo entre las calle 9 de julio-Lavalle y Tucumán Constitución, Plaza 25 de Mayo/ Zona ZEC; la ocupación del espacio público en la Zona ZEC no comprendida en el inciso precedente, y la ocupación del espacio público en el resto de las avenidas, bulevares y calles de la ciudad, en la que se abonará un UCM (actualización) por cada conjunto de una mesa con sillas.

Por otra parte, hubo dos proyectos de resolución muy similares que benefician a la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, uno presentado por el bloque Juntos por el Cambio, y otro por el Frente Progresista Cívico y Social a través de su representante Lisandro Mársico. En el primero de ellos, los ediles solicitan al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que proceda a la adquisición de dos autobombas. En el otro, el concejal Mársico solicita la reparación de dos autobombas que se encuentran fuera de operatividad, además de solicitar en el segundo artículo la renovación de equipos informáticos. Ante esta situación, y en acuerdo con todo el recinto legislativo, el secretario del Concejo, Franco Bertolín unificará ambos proyectos en uno solo.

La semana pasada, durante la celebración del aniversario de Bomberos Zapadores, sus autoridades reconocieron que de las tres autobombas con que cuenta el Cuartel solo una está operativa.

Por otra parte, un proyecto de declaración que recibió despacho de comisión destaca la trayectoria del grupo “Acordeones Solidarios de Rafaela”. El mismo fue propuesto por todo el bloque Juntos por el Cambio integrado por Germán Bottero, Miguel Destéfanis, Ceferino Mondino, Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti, quienes realzan los logros musicales del grupo como así también su accionar solidario. En el mismo se lee: “¡Y qué mejor que la música para lograr los objetivos propuestos! Así comenzaron a presentarse en la ciudad y juntar en cada presentación tapitas para el hospital de la ciudad. Con el dinero obtenido se compraron reposeras para los acompañantes de los internos, un esterilizador para el área de neonatología, baterías para diversas máquinas que estaban sin funcionar, alimentos y ropa para instituciones como la Casa del Hijo Pródigo o el Hogar Simeón, y más tarde se sumaron las visitas a los hogares de ancianos, donde el objetivo es hacerles pasar a los abuelos de los hogares un lindo momento a través de la música. En su accionar colaboran y trabajan con distintas instituciones como el Hospital Jaime Ferré, Honrar la Vida, Comisiones Vecinales de la ciudad, Hogares de Ancianos, etc. Cabe destacar que el grupo no cuenta con recursos económicos, ya que todas las actuaciones son solidarias y sin fines de lucro". Por estas razones y mucho más, en la sesión ordinaria de este jueves, se reconocerá su trayectoria en el cuerpo legislativo.



EN COMISIÓN A LA

ESPERA DE INFORMACIÓN

El proyecto de Ordenanza Tributaria 2023 presentado por el DEM, que fue explicado y defendido por el concejal Martín Racca, no recibió despacho. En el considerando se resalta que “el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario actualizar el valor de UCM (Unidad de Cuenta Municipal). Que la evolución de los principales componentes del costo municipal, teniendo en cuenta la fórmula polinómica de referencia, nos daría un aumento del 48,51 %, incrementando el valor de la UCM a $ 14,18 para el período Julio-Diciembre 2023”.

“La Municipalidad de Rafaela tiene que actualizar sus tributos cada seis meses, parece que el 48,51% sería una exageración, pero hay muchos números que se pueden explicar. Este número es el que necesita el Ejecutivo desde julio”, argumentó Racca. Y agregó que hay una posibilidad de que se descuente el 20% de todos los intereses, para aquellos catastros que quieran pagar todas las boletas del segundo semestre del año al contado. “Más allá que es un número importante el 48,51%, la realidad inflacionaria indica que si no actualizamos la tributaria, en julio no se van a poder pagar sueldos ni aguinaldos”, agregó.

Además, Racca expresó que el Ejecutivo estaría dispuesto a reunirse con los concejales para analizar el tema. Por tanto, quedó pendiente una reunión -que seguramente se llevará a cabo este próximo viernes- con la secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Noelia Chiappero, para ampliar sobre el proyecto.

A la oposición le llamó la atención el "tono dramático" de que si no se actualiza la UCM el Municipio no podrá pagar salarios y aguinaldos de su personal, a la vez que anticiparon que no están dispuestos a convalidar un aumento de casi 50 por ciento en los tributos municipales, entre ellos la Tasa General.

Otro proyecto que quedó en “stand by”, también presentado por el DEM, fue el del Convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para la obra "Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela” por un monto de 111 millones de pesos. Y comenzó un momento de alto voltaje en el sexto piso.

Según lo informó la concejal Valeria Soltermam, la reunión pendiente entre el jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo y representantes del concesionario, que tenía como fin dejar en claro algunas responsabilidades de este último en el mantenimiento futuro del edificio, ya se llevó a cabo.

En este escenario, Sagardoy dijo: “Que vengan a informar”, refiriéndose al Ejecutivo, pero según lo comentado por Soltermam, el que iría al Concejo sería el concesionario para responder por qué no se pueden comprometer con los requisitos planteados. A lo que Sagardoy respondió: “Me parece que sería bueno saber en qué quedaron en la reunión para después nosotros tener una posición”. Y Soltermam respondió: “La realidad es que el concesionario expuso la situación económica, los meses de pandemia, el que ellos prestan las oficinas para que el Municipio tenga una oficina de Protección Civil y usen como estacionamiento de los minibuses”.

Racca se sumó diciendo que “habría que darle prioridad a la firma del convenio para que el monto comprometido por Nación no se desvalorice, y después seguir negociando con el concesionario”, a lo que Viotti negó rotundamente ya que el momento de negociación “es ahora”. Por otro lado, el concejal del oficialismo dio datos de lo que costaría alquilar un galpón para guardar los minibuses y otros datos relacionados a esto, y Sagardoy en seguida cuestionó la información tardía. “¿Sabés qué pasa? Si el oficialismo sabía que venía el dinero, y tenían todos estos datos Martín, ¿por qué no lo plantearon? Entonces siempre corremos atrás de los convenios que tenemos que firmar y no podemos hacer cuestionamientos porque viene la plata. No nos corran con que tenemos que firmar el convenio cuando ustedes no traen la información. Cuando se pidió una reunión privada, y el Ejecutivo tenía esos datos, ¿por qué no los dan? Sean responsables también ustedes a la hora de buscar información y darla si no la manda el Ejecutivo. Siempre acompañamos. No nos corran con que tenemos que firmar en seguida el convenio cuando ustedes no traen la información. Ustedes representan al oficialismo”, dijo de manera efusiva.

Y Juan Senn se defendió diciendo: “Entendemos todo esto, pero los responsables no somos nosotros. Las instancias se están dando, pero de ahí a plantear que somos responsables, me parece que no da”.

Y el clima se volvió aún más tenso cuando Mársico tituló a los concejales oficialistas de “rehenes del Ejecutivo. “¿Sabés que hacen? Está todo calculado para reventar al Concejo Municipal. Porque no traen la información. Ellos no trajeron la información sobre la violencia laboral y de género, cuando si la hubieran traído, a todas esas conclusiones las hubiéramos podido repreguntar (refiriéndose a la reunión informativa sobre Gestión de Gobierno llevada a cabo hoy). Entonces, ¿por qué no se preocuparon ustedes? Por eso digo que ustedes son rehenes del Ejecutivo”. A lo que Senn se defendió diciendo: “Mirá lo que estás planteando, ¿cómo decís que somos rehenes del Ejecutivo?".

“Totalmente. Son rehenes. Ustedes son los interlocutores. No es sólo anunciar los convenios y las cosas nuevas. En este tema de la violencia, pongan un poco la cara ustedes”, replicó Mársico.

Por todo esto, este proyecto de la Terminal quedó en Comisión, y en la reunión de hoy Marcelo Lombardo, el planteo de la firma de este nuevo convenio - si bien no estaba dentro del pliego de preguntas dirigidas al Jefe de Gabinete- será otro de los temas tratados, seguramente de manera larga y tendida.