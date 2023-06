Corral: "tenemos un equipo que está preparado para gobernar"

El ex intendente de la ciudad de Santa Fe en dos ocasiones, José Manuel Corral, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados provinciales que acompañarán a Maximiliano Pullaro como precandidato a gobernador de la provincia en el marco de la interna del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe, estuvo de visita durante la mañana de este lunes en Rafaela, más precisamente en la casa del Pro Departamento Castellanos situada en la esquina de Brasil y Ciudad de Esperanza, para acompañar la candidatura a intendente de nuestra ciudad de Ceferino Mondino, uno de los 5 precandidatos que tiene la ciudad en las próximas elecciones de las PASO que se llevarán a cabo el próximo 16 de julio.

En declaraciones a los medios locales, el santafesino expresó que "siempre es un gusto estar en Rafaela acompañando a nuestros candidatos en el departamento, como a Gonzalo Aira, nuestro candidato a senador, con que nos une una amistad y la pasión por mejorar la calidad de vida de las personas, y como Ceferino Mondino, nuestro candidato a intendente de Rafaela y el resto de los distintos candidatos en las comunas de la zona. Tenemos un equipo provincial que está preparado para gobernar, y en la provincia, encabeza nuestra propuesta de gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por Gisela Scaglia, que es el PRO. Y como es en mi caso, venimos transitando como Juntos por el Cambio, donde me tocó ser candidato a gobernador en el 2019, y ahora, además, compitiendo con Omar Perotti, porque mi adversario, en mi categoría, en nuestra categoría, que es la de diputados, es justamente el actual gobernador, que después de un mal gobierno, de promesas incumplidas, quiere ahora estar en la Cámara de Diputados. Por eso nosotros le decimos a la gente que esas propuestas que no se cumplieron no pueden estar acompañadas por un triunfo electoral. Por el contrario, queremos ganarle y no sólo en las elecciones generales, sino también en las propias PASO, tener más votos que Perotti y evitar que bloquee al futuro gobierno, que va a ser de cambio y no tenemos dudas, porque hay voluntad de cambio en toda la provincia y que lo va a liderar Pullaro, y que necesita una mayoría en la Cámara de Diputados y que nosotros representamos encabezando la lista. Además, pertenezco a esta zona, al centro provincial, y las otras propuestas tienen otros candidatos de otras regiones santafesinas, y queremos llevar las necesidades de la producción, de la cultura del trabajo, que es el modelo contrario al que hoy gobierna el país y la provincia. A nivel nacional tenemos un gobierno populista y kirchnerista que le saca recursos a las provincias productivas y lo distribuye en el conurbano bonaerense con ese esquema político de clientelismo. Y Perotti es un kirchnerista asintomático, a veces no se le nota, pero tiene los virus del kirchnerismo altísimos, y creemos que el país necesita otro modelo, especialmente en esta zona".

Sobre los proyectos y temas puntuales que se deberían resolver, Corral manifestó que "la preocupación que uno recoge en la provincia, especialmente en las ciudades más grandes, es la inseguridad, que se ha disparado, también porque hay un modelo que a nivel nacional liberó las cárceles y eliminó la inteligencia penitenciaria. Desde Marcos Paz se ordenan balaceras en Rosario y en otros lugares se organiza el delito. Además, es increíble la protección que tienen los líderes narcos en las cárceles, y después en la calle se nota una gran ausencia de los policías en toda la geografía provincial. Me decía Pullaro que se necesitan 300 patrulleros por turno en Rosario y un número más grande que el que tenemos hoy en las 5 ciudades más importantes de Santa Fe, entre ellas Rafaela. Vamos ya por el cuarto ministro de seguridad, en donde hay un desvarío. Ahora se le ocurre al gobernador convocar a la oposición, como si fuera un boxeador que se le tira encima al rival para cortar distancias y que no le peguen más, donde hay una situación de desprotección en todos los vecinos de toda la geografía provincial. Por supuesto que en las grandes ciudades la violencia es mayor, pero también está la venta de drogas en los pueblos que antes no había, los problemas de más arrebatos, robos. La inseguridad es el principal problema, pero hay otros, no es el único. También en educación estamos muy mal, donde Santa Fe ha caído en las Pruebas Aprender en el ranking de provincias, donde siempre estábamos primeras, ahora estamos en el pelotón de las últimas. También en producción, en infraestructura hay que apoyar más a la producción, hay que bajar impuestos y hay que ser más eficientes, el estado y las empresas públicas. Acá hay otra promesa incumplida de Perotti, y lo he compartido en las redes sociales, en donde él dijo, mirando a cámara, cuando discutíamos el debate del 2019 a gobernador 'basta de aumentar las tarifas eléctricas, vamos a congelar las tarifas de la EPE' y por eso les pregunto si a ustedes les congelaron las tarifas eléctricas. La mía, en casa, ya no se cómo financiarla, porque además del aumento nacional abrupto, porque aguantaron hasta donde pudieron debido a que el populismo se quedó sin plata, llegaron los aumentos de golpe y unas tarifas mucho más altas, sumado a las ineficiencias de la EPE, donde muchos recibieron facturas estrafalarias. También hay que cambiar eso, y hay mucho trabajo por hacer en la provincia. Estamos confiados en que tenemos los equipos en las diferentes áreas para poder llevarlo adelante".

No caben dudas de que la seguridad es la mejor promesa de campaña que vienen realizando todos los precandidatos pero también fue el talón de Aquiles de todos los gobiernos. En cuanto a la evaluación que hicieron de lo que pasó antes, de lo que sucede ahora y de lo que puede ocurrir en el futuro para poder torcer esta realidad, Corral destacó que "cuando uno mira hacia atrás y llega al momento donde Pullaro era el ministro de seguridad de Santa Fe y Patricia Bullrich de Nación, lo destaco porque hubo un trabajo en conjunto, y dentro de ese período se dieron los mejores resultados, con la llegada de Gendarmería y Prefectura. Por ejemplo, en cuanto a los homicidios dolosos en Rosario, el año pasado se llegó al doble del último año de Pullaro, que fue claramente en descenso la violencia. Y este año vamos peor y es probable que se establezca un récord. Lo mismo ocurre con arrebatos, balaceras, donde ahora hay 20 por día en la gran ciudad del sur provincial. Siendo intendente de la ciudad de Santa Fe, me tocó llevar adelante un programa junto con Patricia Bullrich y Pullaro que se llamaba 'Barrio seguro' en el distrito costero Alto Verde, que tiene niveles de violencia muy alto. Allí pudimos bajar la violencia a cero, y había que sostenerlo. Pero sí se puede estar mucho mejor, pero lo que no hay dudas es que el equipo que está más preparado y conoce mejor la problemática es el de Maxi Pullaro, en el que además fue ministro los 4 años. Ahora hay una ausencia de política que contrasta con el período de ministro de Pullaro, desde el 2015 al 2019, donde hubo una unidad de mando de la Policía con un respaldo a nivel nacional".