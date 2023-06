Santa Fe se prepara para una destacada participación en "Agroactiva 2023"

Para este 2023, el gobierno de Omar Perotti invertirá 75 millones de pesos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permitiendo la participación de 140 pymes en Agroactiva, la megamuestra agroindustrial que comienza el 7 de junio y se extenderá hasta el 10 del mismo mes.

En total, la provincia contará con 13.800 metros cuadrados, distribuidos en 6 lotes, en los cuales se dispondrán: una carpa institucional donde se hará promoción de programas provinciales; una carpa AgTech para firmas de tecnología para el agro; una carpa que albergará a firmas industriales, alimenticias y de productos regionales; y 4 lotes exteriores con empresas metalmecánicas y del rubro agropecuario.

Es importante destacar que las Rondas de Negocios Internacionales se realizarán por primera vez en la historia de Agroactiva en el espacio de la provincia de Santa Fe y serán organizadas por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, en conjunto con el CFI y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Contará con la participación de 10 compradores de 4 países (Australia, Azerbaiyán, Colombia y Rumania). A nivel nacional participarán 71 vendedores de 38 localidades del país (48 empresas de Santa Fe, 14 empresas de Córdoba y 9 empresas de Buenos Aires).



UNA FERIA EMBLEMÁTICA

A NIVEL NACIONAL

La provincia de Santa Fe expresa a través de sus pymes y micropymes una clara diversidad productiva extendida a lo largo y ancho de todo su territorio. Con el programa Santa Fe Expone, el gobierno provincial acompaña a estas empresas en eventos que se llevan a cabo en todo el país, brindándoles la oportunidad de exhibir sus productos en espacios proporcionados por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. En el transcurso del año 2022, se asignaron un total de 476 espacios para empresas y emprendimientos, lo que representó para la provincia una inversión de más de 310 millones de pesos en stands en 52 ferias, exposiciones y congresos.

Dentro del calendario de eventos y exposiciones del programa Santa Fe Expone, Agroactiva se constituye como una feria emblemática, que en su enorme despliegue representa todo el trabajo que se realiza a través de esta iniciativa. Agroactiva, que nació como una pequeña expresión local y con los años se constituyó en una referencia internacional, reúne a empresas, fábricas, importadores y distribuidores de bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario.

En cada edición, los representantes empresarios apuestan a este evento para exhibir diversos productos de la cadena agroindustrial y ofrecer a decenas de miles de visitantes todo lo necesario para trabajar sus campos.

A fines de 2022, al momento del lanzamiento de esta edición, el gobernador Omar Perotti expresó sus expectativas por esta nueva Agroactiva: “Es la posibilidad cierta de mostrar año a año lo que es el campo, lo que genera y moviliza. Y que contiene cada vez más actores y genera posibilidades de desarrollo. No solamente es uno de los mayores ingresos para la Argentina, sino que también amplía las posibilidades de empleo en distintos frentes. Ojalá esta matriz de desarrollo que le permite a la provincia tener altos niveles de ocupación, de inversión y de trabajo registrado, sea la matriz productiva que desarrolle la Argentina”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, expresó: “Lo que han construido en nuestra provincia me genera un orgullo enorme, es el espejo de nuestra gente, de nuestras empresas, de los trabajadores. Y para nosotros ser parte y poder contribuir a esta feria es un gran enorme y lo hacemos desde el sentimiento”.

Para finalizar y destacando el rol de la provincia en la fabricación de maquinaria agrícola, el gobernador Perotti expresó: “Agroactiva es una vidriera enorme para toda la provincia de Santa Fe, para poder mostrarnos allí. No somos recién llegados al rubro de la maquinaria agrícola; tenemos tradición, historia y el vínculo directo entre el que fabrica y el que compra. Más de 1.200 empresas del sector en la Argentina tienen un 97% de componente nacional, y más del 80% son familiares. Claramente, es la expresión de la industria nacional en su potencial y en lo que significa para la Argentina productiva”.



AGENDA AGTECH

El espacio dispuesto por el gobierno de Santa Fe para las empresas AgTech será sede de una intensa agenda de vinculación y capacitación:

El 7 de junio se desarrollará un MeetUp Agrifintech, donde startups de todo el mundo presentarán soluciones tecnológicas y buscarán socios estratégicos para sus proyectos. El mismo día se lanzará también el primer Concurso AgTech Argentino-Alemán, que procura premiar desarrollos que contribuyan a la transparencia y la productividad en el sector agroindustrial.

El 8 de junio, estudiantes de escuelas secundarias serán partícipes del desafío Agromakers y recorrerán los espacios institucionales de las firmas Spraytec y Plantium. Y también tendrá lugar el workshop "Comunicar una idea", en donde se revisarán las diferentes partes que forman un pitch, desde la teoría y la práctica, hasta aprendizajes y herramientas para el día de la presentación final.

Por último, el 9 de junio se desarrollará la Jornada de Transformación Digital para Pymes que impulsa la adaptación de la industria al paradigma 4.0.

Toda esta agenda cuenta con el apoyo y participación de un importante entramado institucional integrado por: el Gobierno de Santa Fe, el fondo SF500, el HubBio Santa Fe, el Centro de I+D de Cannabis Medicina, Acuicultura y Agroecología (Cidcam), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro Tecnológico Cideter, y las firmas Greenlab, Ar-PUF, Darkflow, DP3D, Muu Mercado Digital Ganadero, Ragiant, Higrometría, Murillo, Tecos, Four Natural Energy Bio, Hydrotonic, Diagramma, Innventure, Growcast y UVS Solution.