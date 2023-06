Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El delantero Zlatan Ibrahimovic, de 41 años, anunció su retiro como futbolista profesional en medio de una emotiva despedida del Milan de Italia, tras el triunfo de su equipo por 3 a 1 sobre Hellas Verona en el cierre de la Serie A.

El sueco, quien estuvo en un palco del estadio durante el encuentro, fue homenajeado al concretarse la victoria del Milan: los jugadores le hicieron un pasillo y el ahora ex atacante entró al campo después de que se pasara un video con sus mejores momentos en el club.

El histórico jugador aprovechó la ocasión y anunció su retiro, pese a que tenía ofertas para continuar su carrera en otros clubes.

"Tantas emociones en este estadio. La primera vez que llegué a Milan me dieron felicidad. La segunda, amor. Quiero agradecer a mi familia por su paciencia. A mi segunda familia: los jugadores. Al entrenador y a su cuerpo técnico por la responsabilidad que me ha dado", expresó el sueco.

Y añadió: "Por último, pero lo más importante, de corazón quiero agradecerles a los fans. Me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir como en casa. Seré hincha del Milan de por vida. Es hora de decir adiós al fútbol, ​​no a ti. Vamos Milan y adiós".



El siguiente es el listado de títulos en la carrera de Zlatan Ibrahimovic:

Ajax

Eredivisie 2001 Copa de los Países Bajos 2002 Supercopa de los Países Bajos 2002 Eredivisie 2004

Inter

Supercopa de Italia 2006 Serie A 2007 Serie A 2008 Supercopa de Italia 2008 Serie A 2009

Barcelona

Supercopa de España 2009 Supercopa de Europa 2009 Mundial de Clubes 2009 La Liga 2010 Supercopa de España 2010

Milan

Serie A 2011 Supercopa de Italia 2011

PSG

Ligue 1 2013 Supercopa de Francia 2013 Copa de la Liga de Francia 2014 Ligue 1 2014 Supercopa de Francia 2014 Copa de la Liga de Francia 2015 Ligue 1 2015 Copa de Francia 2015 Supercopa de Francia 2015 Ligue 1 2016 Copa de la Liga de Francia 2016 Copa de Francia 2016

Manchester United

Community Shield 2016 Carabao Cup 2017 Europa League 2017

Milan

Serie A 2022.