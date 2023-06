Título para Felipe Brarda en el Abierto

Durante el fin de semana se disputó el torneo Abierto de la Liga de Tenis del Litoral en las localidades de Carlos Pellegrini y San Jorge, donde participaron tenistas rafaelinos de las Escuelas de los clubes La Cañada, Atlético y 9 de Julio con meritorias performances.

Entre los resultados más destacados, en Sub 16 varones fue campeón Felipe Brarda y finalista Thiago Torasso, ambos de Atlético; en Sub 14 damas fue campeona en second chance Josefina Zimermann, mientras que en Sub 12 varones logró el campeonato en second chance Matías Alessandria y fue finalista Bruno Luca.

En Sub 18 Femenino, Regina Buffa y Fátima Manzo llegaron a semifinales.