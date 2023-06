Buen inicio de Ben Hur en el Federativo U14

Entre sábado y domingo se jugaron los partidos de ida de la primera fase del Federativo masculino U14 de clubes donde Ben Hur tuvo una buena presentación ganando los tres partidos de su grupo en San Justo. Lo mismo sucedió con Libertad y Unión de Sunchales en sus respectivas zonas, mientras que Peñarol sufrió tres derrotas en el suyo, en cuanto a los representantes de la ARB.

El repaso de los resultados: Zona F, en Cuna de Matadores de San Justo: Ben Hur de Rafaela 73 vs. Unión de Santo Tomé 62; Sanjustino 50 vs. Ben Hur 101 y Ben Hur 89 vs. Central Ceres 46.

Zona G, en Banco de Santa Fe: Huracán de San Javier 53 vs. Peñarol de Rafaela 47; Peñarol 45 vs. Atlético Tostado 61 y Banco A 106 vs. Peñarol 38.

Zona I, en el Facundo Sucatzky de Ceres: Banco Provincial B de Santa Fe 32 vs. Libertad de Sunchales 127; Libertad 71 vs. Unión de Avellaneda 56 y CACU 36 vs. Libertad 50.

Zona J, en el Tribu Mocoretá de Santa Fe: Unión de Sunchales 62 vs. Platense de Reconquista 50; Unión de Sunchales 61 vs. San Lorenzo 50 y Regatas 48 vs. Unión 57.

Las revanchas se jugarán los días 24 y 25 de junio.



ELIMINACIÓN BENHURENSE EN FEMENINO

El fin de semana también se disputó la instancia de vuelta de la primera fase del U18 Femenino, en la que Ben Hur resultó eliminado luego de perder los dos partidos jugados en Rosario. Ante Temperley por 52 a 42, y frente a Santa Rosa de Santa Fe por 45 a 44.

También resultó eliminado Libertad de Sunchales, en Esperanza, tras las derrotas con San Lorenzo de Tostado (60 a 48) y Alma Juniors (53 a 36). El que pudo clasificar es Unión luego de vencer a Adelante de Reconquista (43 a 18) y caer frente a Atlético Tostado (61 a 40).