Intensa actividad del Gobernador

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, visitó el pasado sábado el departamento San Cristóbal donde entregó seis viviendas en Ambrosetti y otras seis en Suardi. También, asistió a la llegada del tren de pasajeros que suma una parada en Arrufó, hecho que se produce por primera vez en 30 años. Por último, en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, el gobernador inauguró una nueva traza en Colonia Rosa.



NUEVAS VIVIENDAS PARA AMBROSETTI Y SUARDI

Las unidades habitacionales, que son de una habitación y cuentan con instalaciones de agua, gas y electricidad, demandaron una inversión mayor a los 70 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador Omar Perotti, destacó: “Este es uno de los momentos más gratos, cuando nos toca participar en entrega de viviendas. Sin dudas, el tiempo de espera se terminó. A partir de hoy, cuando se ingrese a las nuevas viviendas, empieza a escribirse otra página y todo eso es una posibilidad de una etapa nueva, donde el compromiso de cada uno de ustedes tiene que sumarse para que otros puedan estar cada vez más cerca de lo que hoy les toca vivir”.

“Para nosotros es clave en esta provincia poder generar un equilibrio de su población, que no todos se vayan a las grandes ciudades, que puedan quedarse en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Tenemos 365 y muchas veces cuando no hay obras, cuando no hay actividad en nuestros pueblos particularmente los jóvenes buscan otras oportunidades, buscan otras alternativas y buscan grandes ciudades donde no siempre aparecen esas respuestas y allí de esas ciudades se empiezan las demandas. Por eso, la decisión fue equilibrar eso y tratar de que en cada pueblo de nuestra provincia independientemente de quien gobierne, podamos tener obras”, sostuvo el gobernador.

Y continuó, “y también trabajar en el arraigo. El arraigo te da la posibilidad de tener un lugar donde vivir, pero también te lo dan fundamentalmente las oportunidades que la ciudad, que la región tiene, y esa es otra de las cosas con las que hemos trabajado profundamente en nuestra provincia, tratando de mejorar la infraestructura para alentar la producción, de generar mejores condiciones para que haya trabajo, desde impulsar la obra pública con ese objetivo, de trabajar coordinadamente con quienes pueden desarrollar programas nacionales y gestionar para poder mejorar las condiciones de vida de todos”.

En esa línea, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, agregó que “hoy hay nuevas familias que van a poder tener la llave de su casa y tener una nueva vida en esta localidad. En esta gestión del gobernador nos pidió que tengamos una mirada hacia las localidades y generar condiciones para que la gente se quede a vivir donde nació si es que así lo desea, por eso muchas de estas cosas tienen que ver con ese gran objetivo de arraigo”.

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig agradeció al gobernador: “Hoy gracias a la provincia estas familias tienen un techo y una vivienda digna”, consideró el legislador provincial.

A su turno, la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig, hizo entrega de un decreto donde se nombró Huésped de Honor al gobernador y agradeció su presencia: “Quiero agradecerle gobernador por esta decisión de la provincia de otorgarle a Ambrosetti seis viviendas que para nosotros representó un antes y un después y esto, habla las claras de que cuando se dejan de lado las diferencias políticas o partidarias se logran muchísimas cosas por y para la gente, para su bienestar y para mejorar la calidad de vida de todos”.

Posteriormente, en Suardi, el intendente Hugo Boscarol se refirió a la entrega de viviendas agregando que “es un trabajo que uno viene siempre inculcando y llevando adelante. Y teniendo estas nuevas seis viviendas que hoy vamos a entregar, que fue una tarea muy intensa de la municipalidad y la provincia para que hoy estas familias puedan tener un techo. Realmente estoy muy agradecido con el gobernador por tomar las decisiones que se tomaron en forma conjunta porque esa es la forma, trabajar en forma conjunta y hacer política tirando todos para adelante”.



EL RETORNO DEL TREN DE PASAJEROS A ARRUFÓ

En la localidad de Arrufó, Perotti junto a la directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna; el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia y funcionarios provinciales, se subió al tren de pasajeros de la Línea Mitre que une la terminal de Retiro, en Buenos Aires, con la ciudad de Tucumán dejando inaugurada la nueva parada de la línea en la estación ferroviaria de Arrufó. Cabe aclarar que este hecho se produce por primera vez en 30 años ya que durante ese período estuvo interrumpido.

Al arribo de tren en Arrufó, el gobernador sostuvo la importancia de recuperar esta estación ferroviaria: “Sin duda que es una emoción para los que sienten el tren como una comunicación central en la vida. Los que no lo han podido tener antes hoy lo empiezan a descubrir y el deseo de la permanencia, el deseo de que estos hermosos vagones, esta hermosa infraestructura que se va montando en ferrocarriles, nos acompañen los próximos tiempos para la movilidad de nuestra gente, para la logística y para la carga necesaria”.

Y remarcó que “estas son decisiones que llegan al interior profundo, porque aquí no acaba de pasar una locomotora y vagones, aquí acaba de pasar el progreso, aquí va el trabajo y los sueños de nuestra gente, la posibilidad de comunicación, de arraigo todo eso y mucho más va en un ferrocarril. Tener hoy la posibilidad de sumar una parada en Arrufó tiene un impulso clave de los que se está viviendo con el ferrocarril en la provincia y también en la ciudad de San Cristóbal”.

“De toda la inversión nacional en ferrocarriles, nuestra provincia es la mayor beneficiaria de los nuevos tramos de vía, que nos atraviesan a nivel provincial, que nos permiten la llegada a los pueblos, que nos permiten circunvalar Santa Fe y que nos permite ir despertando una expectativa en cada uno de los pueblos y ciudades donde el tren vuelve a pasar, finalizó el mandatario.

A su turno, la directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna, transmitió las salutaciones del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci y expresó la alegría enorme que genera en la gente cada vez que un tren vuelve a una localidad. Esto no es más que la decisión política de seguir conectando ciudades, de seguir generando oportunidades de progreso y de crecimiento para cada comunidad a la que regresa el tren”.



MÁS CAMINOS PARA LA RURALIDAD

En el marco del programa Caminos de la Ruralidad, el gobernador inauguró una nueva traza en el departamento. En esta oportunidad fue una traza de 5,518 metros en la localidad de Colonia Rosa.

La obra demandó una inversión actualizada de $51.788.329,65 que beneficia a dos productores lácteos, los cuales extraen más de 2.682.750 litros de leche cruda al año, productores agropecuarios y al Aeroclub de la zona.

En ese contexto, Perotti remarcó que “en una provincia con perfil agropecuario y agroalimentario no tener caminos rurales es haber perdido una enorme posibilidad. Arrancamos con unos 100 millones que tomamos de Vialidad, hoy llevamos hecho más de 1.100 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia”.

Todo esto se logró junto a una enorme cantidad de productores agrupados en sus consorcios camineros, con sus presidentes comunales, con las ordenanzas que establecen cómo sostenerlo, dónde está la recaudación y que cada uno pueda estar siguiendo los recursos a los que aporta, indicó el gobernador de la provincia.

A su turno, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, sostuvo que “no hay departamento en la provincia que tenga la diversificación productiva que tiene el departamento San Cristóbal. Por eso, ese es el gran desafío de todos en función a esa diversificación que tiene que ver justamente con las cuestiones de arraigo, de generación de trabajo y con la transformación. Es una gran satisfacción para mi ser parte de este proyecto, que Omar desde el primer día le metió toda la energía para que hoy podamos tener esta nueva traza.”

Por último, la presidente comunal, Silvana Imoberdorf, remarcó la importancia de la obra para localidad al sostener que “para nosotros es un día histórico. Tener un gobernador que se ocupe de la zona rural es algo que no es muy común, a nosotros nos vino a traer una solución, a los productores, a los docentes, a los transportistas porque la verdad es que los días de lluvias se nos hacía imposible poder sacar la producción y con esta nueva traza que inauguramos hoy ya no tenemos más ese inconveniente”.