"En 2050 podría haber más plásticos que peces en el océano", señaló Sofía Yrigoyen

En el marco de la segunda reunión anual, la cual tuvo lugar en la sede parisina de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el presidente de ese país, Emmanuel Macron, reflexionó frente a las alarmantes proyecciones de la industria del plástico: Se estima que esta industria emitirá 56.000 millones de toneladas de C02 al 2050, triplicando así la generación de residuos en los próximos 37 años. Una problemática que cobra especial relevancia en el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que este año según anunció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se centrará en soluciones a la contaminación por plástico.

Tras cinco décadas de conmemoración, este año la efeméride internacional busca concientizar sobre las diversas amenazas del plástico y su impacto negativo a nivel mundial. Esto contemplando la creciente magnitud del problema, que se refleja en un nivel de consumo cuatro veces mayor al de hace 30 años atrás, alcanzando 460 millones de toneladas de producción mundial según un reciente estudio de la OCDE, que además afirma que, de este total, sólo el 10% es reciclado.

“Pensar que en 2050 podría haber más plástico que peces en el océano, sin dudas resulta impactante y conmovedor. Los estudios respecto al impacto que podría tener la producción y el consumo de plástico en las próximas tres décadas nos han dado suficiente evidencia para tomar acciones con urgencia y comenzar a implementar políticas de tolerancia cero. Pero esto solo es posible si, además de las iniciativas, contamos con el acompañamiento de un cambio cultural a nivel global. Sólo así podremos aplicar el verdadero valor de la circularidad para mitigar esta crisis”, explica Sofía Yrigoyen, Líder de Sustentabilidad de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Ante esta crisis medioambiental diversas organizaciones internacionales, actores del mundo y empresas como Schneider Electric, líder en la transformación digital, gestión de la energía y automatización, están tomando acciones para implementar a largo plazo una cultura de circularidad.



¿Cuál es el rol de Schneider Electric en la crisis mundial del plástico?

En el marco de su estrategia de sostenibilidad, la compañía ha adoptado medidas concretas para combatir la contaminación por plástico en el mundo. Una de ellas corresponde a la eliminación de los plásticos de un solo uso en sus envases primarios, secundarios y en todas aquellas operaciones adicionales a su producción, como catering y mercancías entre otros.

Asimismo, y como está estipulado en su programa Sustainability Impact 2021-2025, la organización proyecta aumentar en un 50% el uso de materiales ecológicos en la fabricación de sus productos. Un ejemplo de esto es el aporte que realizó durante 2022 a raíz de una alianza con la empresa internacional de nutrición, salud y vida sostenible, DSM, con la cual trabajó para transformar residuos de redes de pesca en plástico técnico de alta calidad para sus aparatos eléctricos, resultando ser la primera gama de productos del sector en recibir la certificación internacional Cradle to Cradle Silver por el diseño responsable de sus productos.

“Como empresa de impacto, tenemos no sólo el deber, sino la responsabilidad de comprometernos a promover una conducta corporativa eficiente en el uso de los recursos y tomar medidas en toda nuestra red de valor para reducir el uso de plásticos. Esto incluye aumentar el contenido de materiales ecológicos en los productos, eliminar los plásticos de único uso, proteger la biodiversidad y los hábitats”, agrega Yrigoyen.

Schneider Electric cuenta además con oportunidades de educación sostenible, tanto para sus colaboradores como para empresas y público externo a la compañía. Esto como una solución al cambio cultural que requiere la crisis climática, animando a las personas a emprender acciones concretas para hacer frente a la contaminación por plásticos y otros compuestos en sus comunidades. El programa Sustainability School es un ejemplo de ello, iniciativa que invita a otras compañías a adquirir conocimientos en sostenibilidad para potenciar sus estrategias y acelerar su proceso de descarbonización. Algo que se alinea con la convocatoria abierta Go Green, que incentiva a jóvenes estudiantes de todo el mundo a presentar sus proyectos en circularidad en el marco de un concurso a nivel global.

Para más información sobre la Estrategia de Sostenibilidad de Schneider Electric, visita www.se.com/about-us/sustainability