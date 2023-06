La incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio genera nueva fractura

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial PRO, Horacio Rodríguez Larreta, insistió ayer con el ingreso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio (JxC), en medio de la tensión interna con el ala dura de la coalición opositora por el acercamiento del cordobés, al señalar que "no va para nada contra la intención" de que la coalición triunfe en la provincia.

Rodríguez Larreta hizo pública su voluntad de sumar al espacio al gobernador de Córdoba y precandidato presidencial en una carta publicada en sus redes sociales que tituló: "El cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría".

Según indica el mandatario de la Ciudad en el texto, el cambio que necesita la Argentina "no es solo político, es mucho más profundo" y continúa: "No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más".

"Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio (Macri) y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces", subrayó Rodríguez Larreta.

Para Rodríguez Larreta, "las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina". Puntualmente sobre Schiaretti, argumentó que su incorporación a JxC "no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar".

La intención de Rodríguez Larreta tensiona y provoca nuevos coletazos en Juntos por el Cambio por la eventual incorporación de "El Gringo" Schiaretti a la filas de la gran coalición opositora. La precandidata presidencial Patricia Bullrich calificó la posible acción como muy tirada "de los pelos" e inventada "por los que tienen miedo de perder las PASO". El dardo de Bullrich apunta a su rival en la interna del PRO, Rodríguez Larreta, que desde hace semanas coquetea con el peronista cordobés, a menos de dos semanas para el cierre de las alianzas electorales.

La iniciativa, que está impulsada también por Gerardo Morales, forma parte de la estrategia de un sector de la coalición opositora que busca "ganar músculo político" de cara a las elecciones de este año sumando a sectores del peronismo no K.

Según supo Noticias Argentinas, la "maniobra" política es fuertemente resistida por la titular del PRO en uso de licencia, al igual que Macri, quienes ya le habían puesto un freno a la inclusión del libertario José Luis Espert que se definirá en las próximas horas, en un nuevo cónclave de los presidentes de los partidos que integran JxC.

Tras la publicación de la carta de Rodríguez Larreta, Morales, gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical (UCR), salió a respaldarlo en Twitter: "El país que nos dejarán necesitará de toda nuestra inteligencia, nuestra firmeza, la mayor amplitud y nuestro compromiso. Los que estén a favor de un plan que asegure la producción, el trabajo, la justicia social y la paz tienen que ser bienvenidos".



RECHAZO DEL BULLRICHISMO

El diputado nacional Hernán Lombardi, jefe de campaña de Patricia Bullrich, se expresó en contra de la hipotética incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, al sostener que "la oferta electoral tiene que ser nítida y clara".

"Una alianza no es como un club donde cualquiera puede ser socio por la sola voluntad de entrar. La regla para ser socio es que se compartan principios y valores", explicó.

En diálogo con "Lado P", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger en Radio Rivadavia, Lombardi recordó que el grupo de diputados de Córdoba Federal que responde a Schiaretti votó aumentos de impuestos en el Congreso, y también apoyó las moratorias previsional y fiscal con las que Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo.

"Votaron una serie de cuestiones, como el alivio para las empresas de Cristóbal López. Creo que no se reúnen las condiciones para el acceso al club. Estas son nuestras condiciones, esto somos nosotros", insistió, y reiteró: "En principio somos muy refractarios a eso".

Lombardi aclaró que en todo caso los acuerdos políticos se pueden dar después de las elecciones, porque Juntos por el Cambio va a necesitar "la mayor cantidad de diputados y senadores para una transformación". "Después si ganamos que haya gente que diga ´acompañamos este cambio´, puede ser, pero no le podemos presentar al ciudadano que vota una oferta difusa, una oferta diluida", enfatizó. Según dijo, la oferta electoral de Juntos por el Cambio tiene que ser nítida y clara, mostrando nuestros principios y valores".



MACRI EN CÓRDOBA

El ex presidente Mauricio Macri desembarcará este martes en Córdoba y acompañará a Luis Juez en una presentación en la Bolsa de Comercio local, en medio de las tensiones internas en Juntos por el Cambio (JxC) por el acercamiento del peronista y actual gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a la coalición opositora.

De esta manera, Macri volverá a una de sus tierras preferidas y en las que se mueve como pez en el agua. Se trata de un territorio que nunca le dio la espalda como candidato y que, ahora, oficiará como garante de JxC en la fórmula que encabeza Juez y que secunda Marcos Carasso, diputado y jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia.

Además, el ex jefe de Estado y actual presidente de la Fundación FIFA presentará su segundo libro, "¿Para qué?", acompañado por el binomio que competirá por la ciudad de Córdoba en las próximas elecciones del 26 de junio: Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria.

La diputada El Sukaria es la apuesta del PRO en la capital provincial. La semana pasada, de Loredo la confirmó como su candidata a viceintendenta. La legisladora fue de las pocas figuras políticas que bancó el proyecto macrista en 2019 en el territorio, luego de la derrota nacional.

El encuentro de Macri-Juez ante la Bolsa de Comercio contará con el condimento de que el presidente de la institución, Manuel Tagle, realizó un guiño durante el mes de febrero a la fórmula schiarettista a la gobernación Martín Llaryora (actual intendente de Córdoba)-Juan Manuel Llamosas. (NA)