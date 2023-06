Leonel Pernía y Omar Martínez, los campeones en TC2000 y TC Pick Up

Los vigentes campeones Leonel Pernía (Renault Fluence) en TC2000 y Omar Martínez (Ford Ranger) en TC Pick Up, mostraron sus credenciales al ganar las finales que disputaron esas categorías en los autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge y "Roberto Mouras" de La Plata, respectivamente.



VOLVIÓ PERNÍA

Luego de su obligada ausencia por problemas de salud en la carrera anterior, el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence) se impuso ayer en la Carrera 2 que disputó el TC2000 en su regreso, luego de más de 20 años, a San Jorge.

De esa manera, el Ambrogio Racing cerró un fin de semana perfecto, ya que el sábado había triunfado Facundo Marques en la Carrera 1.

En la segunda final que compartió pista con el TC2000 Series, el bicampeón sacó chapa luego de haber largado desde el séptimo lugar para convertirse en el tercer máximo ganador de la historia de la categoría con 29 victorias.

El "Tanito" tuvo un gran ritmo en el Renault Fluence #1 del Axion Energy Sport TC2000 y fue certero con el "push to pass" para superar a Franco Vivian con el Chevrolet Cruze #57 del YPF Elaion Auro Pro Racing y Facundo Ardusso con el Honda Civic #83 del YPF Honda RV Racing.

Carrera 2 (16 vueltas): 1° Leonel Pernía (Renault Fluence), en 27m10s036, a un promedio de 111,982 Km/h; 2° Franco Vivian (Chevrolet Cruze) a 804 milésimas; 3° Facundo Ardusso (Honda Civic) a 4s439; 4° Ignacio Montenegro (Renault Fluence) a 4s741; 5° Facundo Marques (Renault Fluence) a 5s480; 6° Julián Santero (Toyota Corolla) a 9s127; 7° Luis José Di Palma (Fiat Cronos) a 11s705; 8° Fabricio Persia (Citroën C4 Lounge) a 14s853; 9° Marcelo Ciarrocchi (Fiat Cronos) a 16s148 y 10° Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence) a 16s873.

Campeonato: Leonel Pernía 147 puntos; Ignacio Montenegro 131; Franco Vivian 126; Facundo Ardusso 108; Julián Santero 99; Facundo Marques 91; Bernardo Llaver 51; Mariano Pernía 29; Luis José Di Palma y Felipe Barrios Bustos 23.



"GURÍ" ETERNO

A los 57 años y con el número 1 pintado en su Ford Ranger, el entrerriano Omar "Gurí" Martínez sigue mostrando su vigencia en el automovilismo nacional.

De hecho, en la temporada anterior fue campeón en TC Pick Up, categoría en la que ayer volvió a ganar, luego de una espectacular carrera disputada en la que fue escoltado por Juan Pablo Gianini (con otra Ranger) y Diego Ciantini (al mando de una Volkswagen Amarok), quienes son primero y segundo en el campeonato luego de esta repetida visita a La Plata.

Final (18 vueltas): 1° Omar Martínez (Ford), en 27m08s479, a un promedio de 169,712 Km/h; 2° Juan Pablo Gianini (Ford) a 309 milésimas; 3° Diego Ciantini (Volkswagen) a 616; 4° Mariano Werner (Ford) a 820; 5° Agustín Martínez (Ford) a 820; 5° Agustín Martínez (Ford) a 7s608; 6° Juan Martín Trucco (Volkswagen) a 7s726; 7° Marcos Quijada (Ford) a 8s415; 8° José Manuel Urcera (Toyota) a 8s623; 9° Matías Rodríguez (Toyota) a 8s837 y 10° Guillermo Ortelli (Volkswagen) a 9s030.

Campeonato: Juan Pablo Gianini 183,5 puntos; Diego Ciantini 179; Mariano Werner 174; Omar Martínez 173; Agustín Martínez 155,5; Andrés Jakos 148; Marcos Quijada 143,5; Gastón Mazzacane 136; Juan Martín Trucco 133,5 y Federico Iribarne 128.

Próxima fecha: 24 y 25 de junio en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.