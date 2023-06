Lo tenía controlado, el penal cambió todo

El León realizó un partido correcto en el Gigante del Norte frente al puntero de la Zona 4, pero no fue suficiente como para sumar, algo que había logrado en los últimos cuatro encuentros. Con un dispositivo táctico que priorizó la parte defensiva, resistió casi 60 minutos sin mayores sobresaltos, pero una mano de Loboa determinó el penal que cambió el rumbo.

El trámite del encuentro en los primeros 45 minutos fue aburrido, con escasas llegadas a los arcos. La primera clara fue con un pase de Milán a Chávez, que alargó a Narese en diagonal por derecha, que al final no le dio ni al arco ni fue centro, cuando estaba en muy buena posición para definir. Luego, si bien el Albo tuvo la tenencia de la pelota, evidenció enormes limitaciones para superar el ordenado cerrojo defensivo que implementó Barbero.

La primera del León fue con un tiro libre de Salcedo a los 24', luego que le cometieran la infracción al mismo volante, que sacó el arquero con lo justo al corner. Luego, trató de tener la posibilidad de alguna contra, teniendo abiertos a Bravo y Peralta, pero ya sea por falta de precisión en el pelotazo, o por algún offside inexistente que le marcaron, no logró acercarse hasta Abadía.

En el segundo tiempo salió con otra actitud Gimnasia, y a los 5 minutos luego de un buen centro de Toloza desde la izquierda, un cabezazo de Chavez se fue al lado del palo.

A los 10 minutos Forestello metió un triple cambio buscando efectividad en los últimos metros de la cancha y rápidamente le dio réditos. Rojas, uno de los delanteros ingresados, se escapó por la derecha y cuando envió el centro la pelota rebotó en la mano de Loboa que venía pasado buscando cerrar. El árbitro Araujo pitó sin dudar el penal, del cual se encargó otro de los que había entrado, el experimentado Walter Busse. Hubo una gran intervención de Grinovero conteniendo el remate a su izquierda, pero el rebote salió para el mismo sector del ejecutante y Busse de cabeza conectó al gol cuando desesperadamente el guardavalla quería volver hacia el otro lado.

El León buscó reaccionar, y nuevamente uno de los asistentes volvió a perjudicarlo porque en una acción en la que Bravo convertía, le marcaron un offside inexistente por amplio margen.

El partido se hizo abierto, por el adelantamiento de 9 de Julio y las respuestas del Albo que ahora contaba con espacios ya que Barbero había movido el banco, sacando defensores y volantes (Loboa y López), para la entrada de Costamagna y Burdese.

Grinovero estuvo muy atento para salir rápido y ganarle un mano a mano a Rojas, en otra clara chance del dueño de casa. Un rato después, el arquero volvió a lucirse ante Chávez, para dejar con vida a su equipo.

Sin mucha lucidez, pero con mucho amor propio, el equipo juliense siguió buscando, sobre todo intentando abrir la cancha con Peralta -que en un centro cerrado comprometió a Abadía- y Costamagna.

Pero todo se terminó a los 43', cuando Narese desbordó sobre la izquierda de su ataque, envió el centro pasado y Rojas -determinante con su ingreso- empalmó una gran volea cruzada que fue imposible para Grinovero. Así el León tendrá que enfocarse en una final del fin de semana próximo ante Crucero del Norte.



GIMNASIA 2 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Gigante del Norte.

Arbitro: Gabriel Araujo. Asistentes: Luis Martinez y Sebastián Márquez. Cuarto árbitro: Jorte Etem.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Guido Milán, Daniel Abello y Marcos Tallura; Exequiel Narese, Matías Birge (90' Alvaro De Gaetani), Daniel Carrasco (55' Walter Busse) y Rubén Villarreal; Adrián Toloza (55' Fabricio Rojas) y Joel Martínez (55' Ezequiel Cerica). Sup: Enzo Vazquez, Jeremías Rosales, Facundo Heredia, Ignacio Sanabria y Juan Rocca. DT: Rubén Darío Forestello.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Matías Loboa (66' Agustín Costamagna), Facundo Centurión, Agustín Vera (72' Thiago Peñalba) y Sebastián Acuña; Agustin López (66' Agustín Burdese), Alex Salcedo, Wilson Ruiz Díaz y Braian Peralta (86' Leonardo Monrroy); Román Bravo (86' Maximiliano Ibáñez). Sup: Manuel Testore, Diego Meza, Franco Baudracco. DT: Maximiliano Barbero.

Segundo tiempo: a los 15' gol de Busse (GyT) y a los 43' gol de Rojas (GyT).

Detalle: a los 15' del ST Grinovero (9) le atajó un penal a Busse (GyT).

Amonestados: Salcedo (9); Carrasco y Birge (GyT).