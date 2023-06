Central Norte también fue derrotado

El dato positivo de la jornada para 9 de Julio en esta fecha fue que también perdió Central Norte de Salta. El equipo de Víctor Riggio cayó en Formosa ante San Martín por 2 a 0, con goles de Ramón Ledesma y Sebastián Garay.

En otro de los encuentros, Crucero del Norte -próximo rival juliense- se impuso por 2 a 1 de local a Sol de América. Ernesto Alvarez -p- y Matías Iglesias anotaron para el vencedor, mientras que Maximiliano Osurak lo hizo para el elenco formoseño. Recordemos que el viernes Juventud Antoniana se había impuesto a Boca Unidos por 2 a 1.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Gimnasia y Tiro 25; Sarmiento 20; Sol de América y San Martín (F) 19; Juventud Antoniana y Boca Unidos 18; Crucero del Norte 15; Central Norte y 9 de Julio 11.

Próxima fecha (15ª): Sol de América vs. Juventud Antoniana; 9 de Julio vs. Crucero del Norte; Central Norte vs. Gimnasia y Tiro; Sarmiento vs. San Martín. Libre: Boca Unidos.