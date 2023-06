Apuñalado en una pierna acusó a una mujer del hecho

A la 1:25 de la madrugada de la víspera, a través de “Ojos en Alerta”, se requirió presencia de la GUR en la primera cuadra de calle Uruguay, ya que aparentemente habría personas ajenas en el interior de un domicilio.

De inmediato los agentes municipales dieron aviso a la Central policial 911 y al llegar a la morada no fueron recibidos por nadie en el lugar en cuestión.

No obstante, minutos más tarde dialogaron con una vecina identificada como Verónica I., quien dijo que todo estaba bien y que se encontraba sola.

Así las cosas y cuando los móviles se estaban retirando del lugar, escucharon la voz de un hombre solicitando auxilio.

Al comprobar el pedido, encontraron a un sujeto que presentaba lo que sería una herida de arma blanca en una de las piernas.

De inmediato se convocó a una ambulancia de SIES 107, quienes al llegar atendieron al herido en el lugar. El mismo fue identificado como Alan L. de 23 años, domiciliado en Barrio Jardín.

El herido declaró que la mujer lo había encerrado en el baño, no dejando que salga y luego lo habría herido.

El sujeto fue trasladado a sede policial de la Comisaría N° 1 a radicar la denuncia correspondiente, y según disposición del Fiscal de turno, la mujer Verónica I., de 48 años de edad, permaneció en su domicilio.

Sin dudas un confuso episodio, con el saldo de un herido de arma blanca, que deberá ahora ser dilucidado en la esfera judicial.