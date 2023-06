Tragedia en el Monumental: se suspendió River-Defensa por la muerte de un hincha

Por la 19na fecha de la Liga Profesional, el líder River recibía ayer a Defensa y Justicia en el estadio Mas Monumental, con el arbitraje de Fernando Rapallini. Pero cuando el partido estaba en marcha, un lamentable hecho ocurrió y terminó con la muerte de un hincha de Millonario.

Según las primeras informaciones, esta persona cayó al vacío desde la tribuna Sívori Alta a la Sívori media. El hombre pegó con la cabeza y sufrió un grave traumatismo de cráneo. “La lesión sufrida es incompatible con la vida”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME. El hombre se habría arrojado por propia determinación, pero todo está sujeto a investigación. Sobre el cuerpo del fallecido trabajan forenses, que llevan adelante la investigación, y luego será trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que determinará la razón de la muerte de este hombre.

El estadio estaba lleno. Como consecuencia de esta trágica noticia, el árbitro Rapallini decidió suspender el partido, determinación con la que ambos equipos estuvieron de acuerdo.

Pasada una hora y media del momento, desde River contactaron a los amigos de la víctima, que estaba sin documento, que identificaron al fallecido. Estuvieron en un momento de shock, fueron acompañados y brindaron los datos necesarios para poder contactar a la familia de este hombre.

El hincha fallecido en el Monumental se llamaba Pablo Marcelo Serrano y tenía 53 años. La hija del simpatizante estaba en otro sector del Monumental.

“Saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. La tribuna se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros”, informó River en un comunicado.



LOS OTROS PARTIDOS: Belgrano 2 - Vélez 0, Central Córdoba 2 - Huracán 0, Rosario Central 4 - Instituto 1, Racing 2 - Banfield 0. HOY: 11hs Unión vs Gimnasia, 14hs San Lorenzo vs Colón, 17hs Godoy Cruz vs Independiente, 21.30hs Lanús vs Atlético Tucumán



PRINCIPALES POSICIONES: River 41, puntos; Talleres 37; San Lorenzo 35; Estudiantes 35; Central 33; Belgrano 31; Defensa y Justicia 30.