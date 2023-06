Todo el fútbol liguista

Este domingo se completará la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ​​que ya tiene algunos adelantos disputados.

En Peñarol, que visita a Florida de Clucellas, se dará el debut de Hugo Togni como entrenador, en su segundo ciclo en el club, en reemplazo de Gustavo Rivarossa. El técnico más ganador de los últimos 20 años del fútbol doméstico 'vuelve a las canchas' y la expectativa generada en el elenco de barrio Villa Rosas es muy grande.

El campeón del Apertura, Ben Hur, visitará al Deportivo Ramona y en barrio Los Nogales, Ferrocarril del estado recibirá al Deportivo Josefina.



HOY: 15.30hs Deportivo Ramona vs Ben Hur (Franco Ceballos), Florida de Clucellas vs Peñarol (Guillermo Vacarone), Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (Mauro Cardozo), Libertad vs Atlético María Juana (Silvio Ruíz); 16.00hs Ferrocarril del Estado vs Deportivo Josefina (Ángelo Trucco).



PRIMERA B

Este domingo se completará al día 9 del torneo Apertura de la Primera B liguista, ya que tiene un adelanto jugado el viernes por la noche.



ZONA SUR



VIERNES: La Trucha 0– San Martín 3. HOY: 15.30hs La Hidráulica vs Def. de Frontera, Libertad EC vs Sp. Santa Clara, Bochazo vs Talleres (MJ), Zenón Pereyra vs Juventud Unida Villa San José. Libre: Atl. Esmeralda.



POSICIONES: Talleres (MJ) 16, puntos; Atl. Esmeralda 15; Zenón Pereyra 12; San Martín 12; esp. Santa Clara 11; La Trucha 11; Defensores Frontera 9; Bochazo 8; La Hidráulica 8; Juventud Unida 7; Libertad EC 4.



ZONA NORTE



HOY: 11.30hs Salida. Susana vs Belgrano San Antonio; 15.30hs Independiente San Cristóbal vs Independiente Ataliva, Atlético Juventud vs Sp. Aureliense, Moreno vs Sp. Roca; 19hs Tiro Federal vs Dep. Bella Italia. Libre. San Isidro.



POSICIONES: Ind. Ataliva 16, puntos; Belgrano 15; Juventud 13; Dep. Bella Italia 12; San Isidro 12; Ind. San Cristóbal 11; Tiro Federal 10; Moreno 10; Dep. Susana 7; Roca 5; esp. Aurelense 1.