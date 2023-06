Perotti presentó en Santa Fe el servicio de wifi libre para establecimientos educativos

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, puso en marcha este viernes en la Escuela de Enseñanza Técnica EETP 387, de la ciudad capital, el programa provincial "Santa Fe + Conectada", servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.

“Esta mañana estamos poniendo en marcha en Santa Fe las primeras conexiones efectivas del programa Santa Fe + Conectada, donde ustedes pudieron ver el mapa de la provincia, cómo va a quedar con el despliegue para ir distribuyendo Internet de calidad a todo el territorio”, indicó Perotti. En ese sentido, el mandatario santafesino sostuvo que “estamos distribuyendo igualdad, empezando por los barrios populares, por los sectores con más necesidades, por los sectores que nos quedaron desprotegidos e incomunicados”.

El gobernador, además, recordó que durante la pandemia 500.000 alumnos quedaron desconectados: “No eran de la zona norte o de la zona más alejada de la ciudad más importante de la provincia, el grueso de nuestros chicos y chicas que quedaron desconectadas eran de las ciudades más grandes, donde hay internet de calidad, pero donde no llega a los barrios más humildes”, dijo Perotti.

El gobernador sostuvo que “donde no hay tendido de fibra no solamente hay incomunicación, la pandemia nos mostró que había que hacer mucho para que todos seamos iguales, y empezar por aquí, significa ir acortando esa brecha no solamente de tecnología, sino de herramientas para aprender y de herramientas para enseñar”.



MEJOR COMUNICACIÓN

En otro tramo de su discurso, Perotti agradeció a los docentes por el esfuerzo que hicieron en todos esos días “llevando el material casa por casa, utilizando en algunos lugares radios comunitarias y también usando sus celulares, al momento en que había necesidad de transmitir o de transferir algún video de uso pedagógico”, y explicó que ese accionar “consumía todos los datos y la familia no tenía para pagar otro programa, y entonces allí quedó la inconexión, porque esa era la única instancia de comunicación de la casa que usaba el papá o la mamá para trabajar”.

Así, el gobernador indicó que “desde hoy se le dice basta, y a eso se le dice basta con Internet de alta calidad para llegar hasta esta escuela tendiendo cables”. Además, señaló que el tendido de los cables “van a llegar al Centro de Salud, van a tener la posibilidad de tener esta conexión para empezar a utilizar lo que en los lugares más alejados ya lo estamos haciendo, que es la telemedicina, poder hacer medicina a distancia”.

Por último, Perotti expresó que “el deseo es que podamos tener la mayor cantidad de chicos y de chicas que terminen la escuela secundaria preparados de la mejor manera para el mundo laboral, de la mejor manera para un instituto terciario, para un ingreso universitario, y esa mejor formación para que así sea, se tiene que dar con las mejores herramientas que a partir de hoy están disponibles en cada una de las escuelas, empezando por la de los sectores de los barrios populares”.



SUEÑOS CONCRETADOS

A su turno, el ministro de Educación, Víctor Debloc, aseguró que “es bueno que pasen estas cosas en la provincia y que la ciudad de Santa Fe tenga estos sueños que se concreten", al tiempo que reivindicó "las propuestas y proyectos que encaminó el gobernador con el Boleto Educativo Gratuito (BEG) y con Santa Fe + Conectada".

"Esto es muy valioso y hay mucha inversión aquí. Son políticas de amparo, porque uno tiene donde refugiarse con la Internet y cómo transitar hacia la escuela con el BEG, lo cual se conecta en una política congruente y que converge para que las cosas salgan mejor y lograr trayectorias escolares continuas y completas, de manera que nuestros estudiantes disfruten de estos derechos", concluyó Debloc.

Por su parte, el director de la Escuela de Enseñanza Técnico-Profesional, Claudio Brusa, recordó que el establecimiento nació "con el sueño de un grupo de vecinos y la necesidad de una escuela de artes y oficios. Treinta años después se fue transformando en la Escuela Técnica que hoy vemos con aulas, talleres, con más de 70 docentes y 400 estudiantes, preparándose para la vida laboral en las carreras de Maestro Mayor de Obras y Técnico en Administración y Gestión. Este acto es una demostración de que los sueños se cumplen, de que se puede reducir la brecha tecnológica, aumentar la inclusión digital y garantizar más igualdad de oportunidades para todos”.

En tanto, dos alumnas del establecimiento agradecieron a las autoridades la decisión de ampliar la conectividad y coincidieron en que “nos permite interactuar con los compañeros y docentes a través de wifi; entregar los trabajos prácticos en tiempo y forma de manera más eficiente; y acceder a mayor y más variada información”.



PRESENTES

Del acto participaron también la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el secretario de Política y Gestión de la Información, Jorge Fernández; la directora Provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman; la directora provincial de programas socioculturales, Mariana Escobar; el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló; y la concejala, Jorgelina Mudallel, junto a demás autoridades provinciales y locales, docentes y alumnos de la Escuela Enseñanza Técnica EETP 387, vecinas y vecinos del barrio San Agustín.



SANTA FE + CONECTADA

El programa provincial "Santa Fe + Conectada" permitirá ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que se evidenció con la pandemia. Por ello, desde el plan se impulsa el tendido de una red de internet WiFi 6 con tecnología de última generación en 134 barrios populares en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Esta política puesta en marcha por la gestión del gobernador Omar Perotti, tiende a subsanar el problema de la infraestructura deficiente en la provincia, lo que posibilitará que más del 50% de las y los estudiantes, que hoy no poseen acceso en sus instituciones a una conexión a internet para el uso pedagógico, accedan a la conectividad como un derecho que garantice sus trayectorias educativas.

Asimismo, con Santa Fe + Conectada se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad de la Provincia, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

En tanto, Santa Fe está extendiendo la red provincial de datos con más despliegue de fibra óptica, previendo contar con infraestructura para seguir ampliando la conectividad, con el objetivo de brindar el servicio de WIFI libre que permita la conexión a la red en instituciones públicas y en espacios abiertos como parques o plazas.