Gran festejo por el Día de los Jardines

En el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" se desarrolló este sábado el festejo por el Día de los Jardines, organizado para los tres jardines municipales de la ciudad: el N° 1 "Margarita Boschetto", el N° 2 "Magdalena Bruno", y el N° 3 de barrio Los Nogales y de barrio Monseñor Zazpe.

Una jornada llena de juegos, diversión y un gran espectáculo musical a cargo del reconocido grupo "Vuelta Canela", fue lo que vivieron los niños y niñas, junto a sus familias, docentes y demás personal que forma parte de los jardines.

La jornada comenzó con las palabras de las directoras de los jardines, quienes dieron la bienvenida a todas las familias y equipos de los jardines municipales presentes. Agradecieron a todos quienes colaboraron para hacer posible este encuentro.

Estuvieron presentes también, el intendente Luis Castellano, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quien brindó un especial reconocimiento a los equipos de trabajo de los jardines. “Siempre aprovechamos estas fechas para hacer celebraciones en cada jardín. Este año la idea fue de juntarnos, juntar a todas las familias de los tres jardines municipales, con sus más de cuatrocientos chicos que día a día asisten a nuestros jardines”, mencionó la Secretaria de Educación.



DARLE VALOR A

ESTA POLÍTICA EDUCATIVA

Andereggen además expresó que “esta vez quisimos que sea un día de celebración para la familia, por eso lo pusimos un sábado, para que puedan estar acompañando, y esta forma darle valor a esta política educativa que ya lleva más de 40 años en el municipio pero que desde hace 8 o 9 años se empezó a reforzar, primero con la incorporación del jardín Nº 3 de barrio Los Nogales, luego con el jardín Nº 3 del barrio Zazpe, y con un proceso que estamos transitando de capacitación profesional de todos los integrantes, tanto docentes, como no docentes, con la elaboración de lineamientos curriculares, que se están usando de base también en todos los jardines maternales privados de la ciudad. De modo que esta política pública da cuenta de que nosotros creemos que los jardines municipales no son solo espacios de cuidado como se iniciaron históricamente, sino que son instituciones educativas en donde se están formando las generaciones del futuro”.

Posteriormente, los niños y niñas pudieron disfrutar de diferentes juegos organizados por las áreas de Protección Vial y Comunitaria, la Red de Infancias y el Instituto para el Desarrollo Sustentable, mientras que Pido Gancho brindó un espacio para la creación artística. Para cerrar la jornada con broche de oro, se presentó el espectáculo musical de "Vuelta Canela" (Buenos Aires), quienes a través de su música, generaron un ambiente de juego y diversión en el que tanto pequeños como grandes bailaron, cantaron y disfrutaron juntos. Sin duda alguna, el festejo por el Día de los Jardines fue una gran oportunidad para fortalecer los lazos entre las familias y los equipos de los jardines municipales, y para que los niños y niñas disfrutaran de una tarde inolvidable al aire libre en compañía de sus seres queridos.



UNA PROFESIÓN GRATIFICANTE

Milena Casina, educadora del jardín de infantes Nº 2 de barrio Villa Podio, contó lo que, desde su punto de vista, es lo más gratificante de su profesión. “Se disfruta todo. Las travesuras, las ocurrencias, los abrazos, los besos, las risas, todo es lindo, y aparte de eso hay muchos desafíos nuevos que nos implica aprender cosas nuevas todos los años, ir aprendiendo para ayudar y afrontar las nuevas infancias”. “Esta propuesta de hacer este evento me pareció muy interesante, es la primera vez que se hace agrupando a todos los jardines y en este lugar, porque siempre antes se celebró en nuestros jardines. Esta vez, todos los jardines, con todas las familias se juntaron y me parece muy lindo e importante”.