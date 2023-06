Massa cerró su gira con una charla en el Foro Empresarial

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro Sergio Massa cerró su gira por China al participar del Foro Empresarial de Inversiones y Turismo, donde expuso las oportunidades que ofrece la Argentina.

En su último día de actividades en la ciudad de Beijing, el funcionario nacional se mostró en el encuentro que reunió a las principales agencias de turismo del gigante asiático.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en que cada vez más turistas chinos eligen a la Argentina a partir de sus destinos naturales y la posibilidad de realizar pagos en su moneda local gracias a la promoción de intercambio directo de yuanes.

"Este fenómeno conlleva a un impacto positivo en el ingreso de divisas para el país ya que hoy China es uno de los principales emisores de turistas en el mundo y uno de los que más gasta", remarcó en un comunicado el Ministerio de Economía.

Durante su exposición, Massa anticipó que se trabaja para que este año se concrete el primer vuelo directo a China, en principio con código compartido, que reducirá en 10 horas el vuelo y mejorará la conectividad entre ambos países.

También comentó que se apunta a facilitar el otorgamiento de visas, buscando reducir el trámite a una semana. Además, se permitirá que se puedan usar en Argentina los medios de pago electrónico más populares en China.

Asimismo, el tigrense remarcó que la Argentina es el primer país sudamericano autorizado por China para recibir sus turistas en el marco de un programa piloto.

Según datos del Sistema de Información Turística de la Argentina, durante el año 2022 ingresaron a la Argentina 7,4 millones de turistas extranjeros. Mientras tanto, China ocupa el puesto 16º en el ranking de turismo receptivo en la Argentina (mismo puesto que el año 2018) con un total de casi 76.000 arribos en el año 2019, con un gasto promedio por estadía por persona de US$ 1.860 y un gasto diario medio de US$ 122.

El desarrollo del turismo chino en la Argentina es uno de los vectores estratégicos para resolver el ingreso de divisas, y a través de estos incentivos el país podría pasar de recibir un promedio de 70.000 turistas al año a casi 500.000, lo que implicaría un fuerte ingreso de divisas debido al gasto que realizan en promedio los visitantes provenientes del país asiático: sólo en el fin de semana del 1 de mayo, unos 274 millones de personas realizaron viajes de turismo en China.

Estos datos representan un enorme crecimiento respecto de años anteriores y reflejan las enormes potencialidades de un sector que crece cada día más y genera más fuentes de trabajo, crecimiento económico y desarrollo local en todo nuestro país.



SOBRE EL SWAP

Massa destacó que los yuanes a los que accederá la Argentina tras su acuerdo con China, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, serán de "libre disponibilidad".

"Es clave el diseño y la puesta en marcha del swap, con nuestro Banco Central, porque permite imaginar en el caso de las empresas de la República Popular China la oportunidad de desarrollar un flujo de divisas de inversiones sobre la base de la movilización del yuan como instrumento de inversión", explicó el ministro de Economía.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "el swap habilita a la Argentina ya no sólo a la utilización para flujos comerciales sino a su utilización como instrumento del flujo de divisas de inversiones y también de mecanismos de uso del Banco Central para todo tipo de intervenciones".

El tigrense formuló esas aclaraciones tras dudas en la oposición a partir de la ampliación del swap con China.