CRAR le ganó a Provincial y quedó único líder del torneo

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este sábado como local ante Provincial de Rosario por 38 a 16 en uno de los partidos de la 12ª fecha del torneo de Segunda División del TRL, y de esa manera continúa en lo más alto de las posiciones, ahora solo porque Los Caranchos sumó cuatro puntos.

El equipo dirigido por Alejandro Chiavón, que se imponía por 19 a 9 al cabo del primer tiempo, apoyó seis tries por intermedio de Esteban Appo, Ricardo Brown -2-, José Francone, Jorge Requelme y Leonardo Sabellotti, en tanto que Martín Bocco aportó cuatro conversiones.

Si bien el elenco rafaelino arrancó perdiendo por 6 a 0, una vez que pudo encontrar la precisión necesaria en velocidad en los juego de los backs llegó rápidamente al try, como se dio en el primer tiempo con Appo, Brown y Francone. En el segundo tiempo, también apoyaron el forward Requelme, y otra vez los backs Brown y Sabellotti. Así logró el bonus con creces.

La formación inicial del Verde fue con: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Andrés Requelme; Guillermo Bulacios y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Ian Trossero y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Martín Bocco; Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone y Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

Luego ingresaron Juan Ghizzoni por Viotti; Nahuel Rojas por Requelme; Gastón Kerstens por Bulacios; Ignacio Sapino por Aimo; Agustín Cesano por Ribero; Francisco Fuglini por Appo y Julián Vazquez por Trossero.

Cabe acotar que CRAR también ganó en prereserva por 62 a 15 y en Reserva por 75 a 19.



LOS DEMÁS RESULTADOS

En los demás partidos Jockey de Venado Tuerto se impuso a La Salle por 17 a 13, Los Caranchos derrotó a Logaritmo por 27 a 21 y Tilcara de Paraná, como visitante, a Universitario de Santa Fe por 32 a 26.

Las posiciones quedaron así: CRAR 45; Los Caranchos 44; Jockey 43; Alma Juniors 34; Tilcara 28; La Salle 26; Logaritmo 13; Provincial 5 y Universitario SF 1.

Próxima fecha (13ª): La Salle vs. Universitario; Provincial vs. Jockey de Venado Tuerto; Logaritmo vs. CRAR y Alma Juniors vs. Los Caranchos. Libre: Tilcara.