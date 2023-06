Medrán, la derrota ante Chacarita y el balance de la primera rueda

Atlético de Rafaela no pudo cerrar la primera rueda de la zona B de la Primera Nacional como soñaba. El viernes por la noche visitó a Chacarita por la fecha 17 y perdió 3-0, sin atenuantes.

Tras el encuentro Ezequiel Medrán analizó lo ocurrido en Villa Maipú y el cierre que tuvo su equipo.

“Nos costó entrar en partido, sentimos la escena. En el entretiempo hablamos situaciones que teníamos que resolver, el equipo viene trabajando bien a lo largo de la primera rueda. Queríamos cerrar de otra manera, tal vez en la recta final bajamos el rendimiento y nos costó pérdida de puntos. Pero queríamos ser competitivos, estar en una zona expectante y lo pudimos hacer”.

Y el DT de la Crema no se detiene sólo allí y también ya piensa en lo que viene: “La ambición nuestra es aún mucho mayor, hay que mantener la calma, se viene un receso, hay que tomar aire, analizar en profundidad las cosas que tenemos que mejorar, dónde hay que reforzar para encaminar la segunda rueda de la mejor manera”.

Lo realizado por Atlético en el primer tiempo ante el Funebrero fue muy pobre, y si bien en el complemento mejoró su imagen, volvió a fallar en la definición y se terminó quedando –nuevamente- con las manos vacías.

“El PT lo sostuvimos, ellos no generaron grandes situaciones, queríamos ganarles espacios, ganarle las bandas ya que tienen dos laterales que se proyectan bien. Lo trabajamos con una idea en la semana que después nos costó plasmarla en el transcurrir del PT; lo charlamos en el entretiempo, estábamos en partido, teníamos que cambiar y lo hicimos en los primeros 20 del ST donde creamos situaciones como para llegar al empate, no lo pudimos hacer y quedamos muy expuestos faltando 10 minutos, el partido estaba vivo, y en una contra lo gana Chacarita”.



Más sobre la conferencia de Ezequiel Medrán:



¿Te preocupa más el resultado o la actuación del equipo?

-No me gustó el PT, el rendimiento fue bajo. El ST tuvimos otra actitud, con más intensiones de ir a jugar, ir a buscar el partido, disputarlo de igual a igual y por momentos en el ST lo hicimos muy bien.

-¿Por qué las modificaciones de nombres? prácticamente una constante…

-Los cambios los venimos haciendo desde la primera fecha, más allá del resultado, se hicieron modificaciones. Lo que uno se enfoca es en buscar el mejor rendimiento del plantel, el nivel individual se complemente con el colectivo y tener ese equilibrio en el equipo. No hemos variando tanto en el esquema, sí en nombres, por buscar algo que el equipo se complemente y pueda competir bien.

-¿Están para pelear por el ascenso?

-El torneo nos ha mostrado la manera de competir. Hemos jugado con todos los rivales, tenemos un panorama claro de las necesidades, de lo que pide el torneo. tenemos que ser certeros a la hora de reforzar, retomar energías y prepararnos de la mejor manera, como lo hicimos en diciembre y hacer una buena segunda rueda para tener un Atlético protagonista. Más allá de la derrota no bajamos las aspiraciones que tenemos como grupo, vamos a seguir trabajando por nuestro sueño.