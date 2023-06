Duro examen para Unión en Pergamino

Unión de Sunchales jugará este domingo a las 16 en Pergamino frente a Douglas Haig. El cotejo correspondiente a la jornada 14 de la Zona 3, tendrá el arbitraje de Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Luego del valioso triunfo como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, el Bicho Verde intentará mantener el protagonismo en un reducto complicado y ante un rival que quiere pelear por el ascenso.

Por el mismo grupo jugarán: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. Defensores de Villa Ramallo, Diego Novelli; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Alvaro Carranza; y a las 16 Sp. Las Parejas vs. DEPRO, Joaquín Gil. Libre: El Linqueño.