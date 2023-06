9 de Julio quiere seguir la racha frente al puntero

Con el envión anímico afianzado en una recuperación futbolística paulatina en esta segunda rueda, 9 de Julio se presentará este domingo en el Gigante del Norte para enfrentar al puntero de la Zona 4. El duelo, correspondiente a la 14ª fecha, ante Gimnasia y Tiro se iniciará a las 16 y será arbitrado por el mendocino Gabriel Araujo.

Lo que parecía bastante lejano hace un mes, hoy lo está consiguiendo el equipo de Maximiliano Barbero. Tras la victoria frente a San Martín de Formosa, que alargó a cuatro encuentros (dos triunfos y dos empates) la racha sin derrotas, el “9” logró alcanzar a Central Norte en el último puesto pero fundamentalmente, desde lo futbolístico pudo brindar esa imagen que estaban esperando sus simpatizantes de un elenco mucho más combativo pero también con una idea de juego que alimente la ilusión de permanencia en la categoría.

Para este encuentro no se repetirá por cuarta fecha consecutiva el mismo once titular, ya que por cuestiones físicas no podrán estar el volante Maximiliano Aguilar y el delantero Fernando Nuñez. Por el primero ingresarían Franco Baudracco o Alex Salcedo, mientras que Román Bravo entrará por Nuñez, pero Burdese también podría tener chances.



RIVAL EN ALZA

Desde aquella derrota en el Soltermam en la primera rueda, el conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello no volvió a caer y se consolidó entre los equipos protagonistas del grupo. Ahora se encuentra puntero y en su vuelta al Gigante del Norte intentará tomarse revancha de esa derrota.

En relación al equipo que viene de empata en Formosa con Sol de América, el Yagui podría modificar la dupla ofensiva. De ser así, Juan Rocca y Joel Martinez reemplazarían a Ezequiel Cerica y Emiliano Blanco.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Gigante del Norte.

Arbitro: Gabriel Araujo. Asistentes: Luis Martinez y Sebastián Márquez. Cuarto árbitro: Jorte Etem.

Horario: 16.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Guido Milán, Daniel Abello y Marcos Tallura; Walter Busse o Exequiel Narese, Matías Birge, Daniel Carrasco y Rubén Villarreal; Juan Rocca y Joel Martínez. DT: Rubén Darío Forestello.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustin López, Alex Salcedo o Franco Baudracco, Wilson Ruiz Díaz y Braian Peralta; Maximiliano Ibáñez o Agustín Burdese y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.



OTROS PARTIDOS

Este domingo, también a las 16, jugarán Crucero del Norte vs. Sol de América, Maximiliano Macheroni; y San Martín de Formosa vs. Central Norte de Salta, Nelson Bejas. Libre quedará Sarmiento de Resistencia.