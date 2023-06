Sorprendido y emocionado, Zanoni recibió un reconocimiento a sus 45 años de trayectoria

Con mucha emoción y agradecimiento, Gerardo Zanoni recibió el viernes por la mañana un reconocimiento a sus 45 años de trayectoria emitido por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. El proyecto, llevado a cabo por el senador provincial Alcides Calvo, finalmente se volvió un hecho.

El reconocido locutor y conductor cumple 45 años de estar presente en todas las casas de la ciudad, a través de la radio. Su éxito se debe a su incansable trabajo y talento, algo que los rafaelinos siempre agradecen y valoran.

El conductor de "Reencuentro" manifestó su emoción y gratitud: "Mi viejo estaría muy orgulloso. Ese día hace 45 años, cuando llegué de hacer radio, lo único que hizo fue mirarme. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y esa mirada no me la olvido más. Por eso mismo, Juan debe estar muy orgulloso".⁣

En diálogo con LA OPINIÓN, Zanoni dijo: "Quiero agradecer a la Cámara de senadores, a mi familia y a todos los compañeros y colegas que me ayudaron en este largo camino profesional. También a los medios, especialmente LT 28 Radio Rafaela en la que empecé hace 45 años, trabajé en 35 de esos años y en la cual sigo desarrollando esta tarea".

Además, en su entrega, Calvo destacó: “A partir de algunas gestiones que hemos hecho, la Cámara de Senadores te ha reconocido por los 45 años de tu trabajo en beneficio de informar, formar y educar, estamos hoy, en este lugar de corazón, representando a todo nuestro equipo de trabajo por todos estos años que nos acompañaste a través de distintos medios de comunicación".⁣

En sus redes, el locutor no recibió más que felicitaciones y aplausos por el merecido reconocimiento que se suma también al que le hizo hace un año el Círculo de la Prensa Rafaela por su trayectoria.