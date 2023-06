Argentina: Pinceladas Británicas Séptima Nota

Por José Pepe Marquínez



En mi última entrega me referí a la influencia británica en la enseñanza, práctica y desarrollo de los deportes en la Argentina. Hice alusión al cricket, turf y hockey (en ese orden) y en un pantallazo mencioné algunos datos de interés y puntuales de cada uno de ellos; no podía ser de otra manera, el espacio es un enemigo implacable en este tipo de circunstancias.

Los inmigrantes de la vieja Albión introdujeron otros deportes, tal es el caso del rugby. Se asegura que el primer partido se jugó en junio de 1873 en Palermo. Al poco tiempo se integró un comité formal que determinó que regirían para el caso, las reglas de la Unión Internacional de Rugby. El primer encuentro dentro de este contexto, se llevó a cabo en mayo de 1874; duraban tres horas y entre el público asistente predominaban las mujeres.

Al año siguiente y dado la cantidad de víctimas producto de este juego, el gobierno lo prohibió. En 1886 se reabre la práctica de este deporte y en este nuevo período se juega el primer partido en la cancha de polo de Flores. Los equipos estaban constituidos por quince hombres y se jugaba sin arbitraje.

Uno de los clubes con más trayectoria lo constituye el Club Atlético San Isidro (CASI) fundado en 1900 por empleados del Ferrocarril Buenos Aires de raigambre inglesa.

En cuanto al “football” al igual que en el turf, sus competencias se propagaban a través del periódico de la colectividad “The Standart”. Al principio los “matches” atraían a un interesante grupo de personas en los cuales la asistencia de mujeres sobresalía. El 9 de mayo de 1867 se fundó el Buenos Aires Football Club y el primer partido se concretó el jueves 20 de junio de ese año. Se llevó a cabo en el campo de cricket en Palermo. Al no poder reunir el número reglamentario de jugadores, cada equipo estuvo conformado por ocho de ellos. Jugaron blancos (whites) y colorados (reds). Para diferenciarse, en la gorra llevaban los colores del conjunto al que pertenecía cada uno de ellos.

En 1893 se fundó la Argentine Association Football League y hasta 1911 los presidentes tuvieron ascendencia británica.

El Buenos Aires Football Club fue fundado por trabajadores ferroviarios del norte de Inglaterra y constituyó el primer club de fútbol de Sudamérica. Sus principales dirigentes fueron Thomas y James Hogg. Hacia fines del siglo XIX, los partidos eran reuniones sociales y de camaradería a punto tal que a la finalización de los encuentros se servía un té en la cancha.

Los alumnos de la English High School fundaron Alumni y el equipo fue dirigido por Watson Hutton. Fue fundado en 1898 y estuvo vigente hasta 1911. Posee más títulos que muchos clubes de la actualidad. Obtuvo diez campeonatos locales y varios lauros internacionales. Su casaca era roja y blanca bastonada y en su homenaje varias instituciones adoptaron esos colores y disposición: Estudiantes de la Plata, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba, Talleres de Remedios de Escalada, Barracas Central y acaso ¿por qué no?: 9 de Julio de Rafaela.

Los clubes que nacieron a principios del siglo XX fundados por británicos aún existen: el Quilmes Athletic Club, Temperley y Banfield.

En 1905 nace en Rosario, Newell’s Old Boys; lo fundaron alumnos de la Anglo- Argentine Commercial Scholl de Rosario. Su director fue Isaac Newell proveniente de Rochester, era ferroviario y trabajó como operador telegráfico del Ferrocarril Central. Murió en Rosario en 1907.

Promediando el siglo pasado la Asociación del Fútbol Argentino contrató árbitros ingleses para dirigir los encuentros de primera división. Se basó esta resolución en sospechas de corrupción y en las circunstancias de que los jueces británicos eran más estrictos, rigurosos, más apegados al reglamento; sancionaban penales y tiros libres cerca del arco que nuestros compatriotas no lo hacían. A modo de ejemplo digamos que en 1947 con jueces nacionales se sancionaron 56 penales en 240 partidos y en cambio en 1949 con árbitros ingleses, se pitaron 133 en igual cantidad de encuentros. En 1948 debutó el primer árbitro inglés: Lionel Gibbs.

En mis manos obra un ejemplar de la revista El Gráfico, en donde da cuenta de los resultados de la novena fecha de la segunda rueda jugada el 6 de noviembre de 1955 y programada por la Asociación del Fútbol Argentino. Adviértase los apellidos de los “referees” que impartieron justicia: Closs, Meade, Burfield, Turner, Lynch, Elliot, Fuster, todos británicos. Luego, con el paso del tiempo, los árbitros argentinos recuperaron sus funciones.

Conforme a su origen las denominaciones de reglas, posiciones de jugadores y temas relacionados se nombraban en inglés, pero pronto sufrieron la promiscuidad del lenguaje provocando con ello la deformación de las palabras.

Se entreveró el español con el inglés, las pronunciaciones constituyeron alteraciones involuntarias, así por ejemplo: centro half, back izquierdo inside derecho, wing izquierdo, etcétera. Además las alusiones a reglas y cuestiones afines, sufrieron el mismo destino: crack (excelente), field (campo de juego), team (equipo), corner (tiro de esquina), match (partido). Es necesario reconocer que estas designaciones eran usadas preferentemente por los relatores deportivos. Les dejo una, muy empleada, que ha permanecido inoxidable a través del tiempo: “orsai referí !!!”.





Bibliografía: “La colonia olvidada”. Andrew Graham- Yooll; “Historia social del fútbol”. Julio David Frydenberg; “De football éramos y en fútbol nos convertimos”. Pablo Llonto.



Continuará