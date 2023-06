"Tenemos equipos, ideas y un proyecto para la ciudad", dijeron Viotti y Bottero

La lista "Es con Vos" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" presentó formalmente a los precandidatos a concejales Germán Bottero, quien busca una nueva reelección, Mabel Fossatti, Hugo Morel, Norma Becchio, Diego Grassino, Stella Colombo, Leandro Rocchia y Nadia Rodríguez Williner. Se trata del espacio conformado por militantes de la UCR, el PRO y el GEN que respaldan la precandidatura a intendente de Leonardo Viotti, quien ayer fue el "maestro de ceremonias" del encuentro efectuado ayer a media mañana en el Comité radical de calle Bolívar.

"Esta no es mi presentación, será en unos días", aclaró en la apertura Viotti ante los integrantes de la lista, dirigentes e invitados especiales, como los concejales radicales Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy, la diputada nacional Ximena Sola, quien además es precandidata a diputada provincial en segundo lugar detrás de Dionisio Scarpin, y Carolina Giusti, actual presidenta del Concejo Municipal de Sunchales y postulante a senadora departamental.

"Nuestro proyecto es gobernar la ciudad de Rafaela y gobernar la Provincia de Santa Fe", subrayó entusiasmado Viotti respecto a la propuesta del espacio "Es con Vos", que tiene a Carolina Losada como precandidata a gobernadora. Sentado sobre una banqueta junto a Bottero, Viotti enfatizó que "tenemos equipos, ideas y un proyecto para la ciudad" y que ahora es el momento "para cambiar la conducción de la ciudad".

"Somos una ciudad que trabaja, que produce, que es innovadora, que tiene cosas buenas, y cosas malas. Vamos a mejorar las cosas buenas, y vamos a cambiar lo que está mal. Los que están hace 32 años en el gobierno local ya dieron lo que tenían, ya vimos lo que eran capaces y de lo que no. Ahora la ciudad necesita una nueva visión de desarrollo, un espacio político que no deba favores y que tenga la libertad de hacer lo que corresponde, con la inseguridad como principal problema a gestionar, que es el reclamo de cada vecino", subrayó Viotti. "Rafaela necesita un intendente que se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, denunciar lo que pasa y que no esconda la basura debajo de la alfombra. Un intendente que reclame y gestione ante las autoridades provinciales para que lleguen los recursos necesarios para evitar que crezcan la delincuencia, la violencia y el narcotráfico", sostuvo.

Viotti afirmó que tiene "un plan específico para la seguridad" que fue desarrollado por especialistas del equipo que prepara para gobernar Rafaela desde diciembre y que lo irá "mostrando durante la campaña".

Por otra parte, dijo que el otro tema es "modernizar el Estado municipal y achicar el gasto político" en una crítica elíptica a la administración actual en la que afirma cuenta con decenas de cargos en el gabinete, más allá de los secretarios, porque "debe pagar favores". "Vamos a concentrarnos en generar un Estado más cercano, más ágil, más eficiente y más transparente achicando el gasto político, es decir un gabinete integrado por personas que no cumplen funciones y la cantidad de personas que facturan al Municipio sin prestar servicio alguno", indicó. "Vamos a transparentar el uso de recursos públicos", prometió.

Otro "eje central" de su propuesta será "apoyar el trabajo y la producción, el emprendedurismo, las industrias, las empresas y eso implica también invertir fuerte en la educación transversal". "En Rafaela no hay terreno industrial disponible desde hace años. Las empresas se radican en pueblos vecinos. Han pasado casi toda la gestión de este gobierno provincial y municipal sin dar una solución", planteó. "Sabemos qué tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, tenemos un plan para eso", enfatizó.

"Para cada eje de gobierno tenemos un plan, y tenemos equipos. Estamos con la planificación de acciones en ambiente, en sustentabilidad, en salud, en obras públicas, en acceso a la vivienda y en tránsito", adelantó Viotti. "En la campaña vamos a mostrar los equipos y los planes, para que los rafaelinos sepan qué vamos a hacer y quiénes lo vamos a hacer", se comprometió.

"Estamos preparados, tenemos un equipo consolidado técnicamente para gobernar Rafaela y aportar desde acá para hacer crecer a la provincia de Santa Fe. Siempre con los valores del esfuerzo, el trabajo y la educación que distingue a los rafaelinos", cerró.

Por su parte, Bottero se mostró "entusiasmado" por la posibilidad que tiene el espacio de alcanzar el gobierno de la ciudad porque ha madurado con el tiempo. "La mayoría de las personas de nuestra lista la conforman rafaelinos, que no estuvieron en la función pública, que quieren aportar lo que se ha perdido que es el sentido común y expresar lo que les pasa a los rafaelinos con una mirada puesta en los vecinos", expresó el actual titular del Concejo Municipal a la vez que destacó la presencia de Sola, Giusti, Hugo Menossi y Carina Visintini, quien también integra la lista de candidatos a diputados provinciales de "Es con Vos".

Bottero consideró que "si queremos una ciudad más inclusiva, con oportunidades y en constante crecimiento, el camino no es otro que la educación, y es desde este punto donde vamos a partir para lograr una Rafaela de progreso y con futuro".

Tanto Viotti como Bottero destacaron que uno de los ejes fundamentales de trabajo, será la educación como eje transversal que atraviesa todos los espacios, para hacer de Rafaela una ciudad mejor, con trabajo de calidad y oportunidades para todos, de allí es que la lista esté compuesta por gran cantidad de docentes, ex docentes y directores de escuelas que además trabajaron y trabajan en distintos niveles académicos. “Tenemos un compromiso con la educación y el trabajo de los rafaelinos, que vamos a llevar adelante desde el Concejo”, dijo Mabel Fossatti, segunda candidata a concejal.

Durante la conferencia de prensa se hizo referencia a la necesidad de poner el foco sobre el deporte, como herramienta de inclusión social para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque permite adquirir valores, hábitos y fomentar además, el desarrollo individual y colectivo. En este punto, remarcaron la presencia de Hugo Morel, presidente desde hace cinco años del club 9 de Julio y candidato en tercer lugar de la lista de concejales de "Es con Vos".