Condenaron al xeneixe Villa a 2 años de cárcel y no jugará más en Boca

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa fue condenado a la pena de dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, y durante dos años tendrá que hacer un tratamiento psicosocial y talleres. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Claudia Dávalos.

Además, le comunicaron al condenado que deberá hacer un tratamiento psicosocial y tendrá que participar de talleres para abordar su problemática teniendo en cuenta Ley 26.485 de violencia de género, y no podrá tomar alcohol ni drogas por el lapso de dos años.

Durante la lectura del veredicto la denunciante Daniela Cortés no estuvo presente, por lo cual se comunicó a través de un escrito al tribunal.

También se informó que Villa tendrá que presentarse de forma bimestral ante la Justicia para fijar domicilio y que la jueza corrobore que no se dio a la fuga ya que el futbolista posee otra denuncia, que fue elevada a juicio oral, por un caso de abuso sexual donde se prevé una pena de 12 años de prisión.

Tras conocerse el veredicto, la defensa y también la fiscalía a cargo de Sergio Anauati podrán apelar a la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora y de ser ratificado el fallo, igualmente pueden seguir el recurso hasta la última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El testimonio clave fue el de la técnica en Minoridad Mónica Juárez quien revisó a Cortés al día siguiente de los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020: "La primera impresión que le había causado era que estaba muy angustiada, con miedo, le temblaban las manos, estaba nerviosa, le mostró los brazos donde se observaban moretones, marcas y tenía algo en la cara", resume la sentencia a la que accedió Noticias Argentinas.

Sobre las lesiones, recordó que Daniela Cortés sufrió un "edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna símil lesión que deja la digito presión, equimosis en raíz de muslo izquierdo".

La jueza también rechazó el argumento de la defensa respecto a que Cortés pudo haberse auto provocado las lesiones. Tampoco dio crédito a los dichos de Villa respecto a que su ex pareja le inventó la denuncia porque él dejó de pasarle dinero o como dijo su abogado defensor Martín Apolo "cortarle los víveres".



PARA BOCA NO VA MÁS

Luego de que Sebastián Villa fuera declarado culpable este viernes por violencia de género, la dirigencia de Boca decidió que el delantero no juegue más en el club, pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló en su pagina web: "Boca comunica que, a partir de la fecha, el nombrado (Villa) no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario".