Emotivo acto en Rafaela por el Día Nacional del Bombero Voluntario

Ayer 2 de junio, se celebró en todo el país, el Día Nacional del Bombero Voluntario. La conmemoración recuerda la fundación el 2 de junio de 1884 del primer Cuartel de Bomberos Voluntarios en el barrio porteño de La Boca y fue instituido como Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina mediante la Ley 25.425 sancionada en 2001.

Más de 250 mil servicios de emergencia fueron realizados durante el último año por el Servicio Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), que integran más de 58.000 personas en todo el país, se destacó con motivo de celebrarse este jueves el Día Nacional del Bombero Voluntario, publicó Télam.



EN RAFAELA

En Rafaela, la Asociación de Bomberos Voluntarios local, invitó a toda la comunidad a participar del acto protocolar que se realizó con motivo de celebrarse el Día Nacional del Bombero Voluntario. Dicho acto se realizó anoche, a las 20.30, en su cuartel de Bv. Lehmann al 2201.

Del acto participaron el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rafaela, BV Andrés Baldessari; el intendente de la ciudad, Luis Castellano; el senador provincial Alcides Calvo; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; los concejales, Valeria Soltermam, Lisandro Mársico y Germán Bottero; el subjefe de la Unidad Regional V de Policía, Mario Leguizamón y el jefe de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Gabriel Fernández, entre otros.



JEFE DEL CUERPO ACTIVO:

ANDRÉS BALDESSARI

En el marco de esta celebración, LA OPINIÓN dialogó con el BV Andrés Baldessari, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rafaela, para conocer de primera mano el estado actual del Cuerpo que dirige y su evaluación en esta particular fecha.



- ¿Qué significa para usted como jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios un año más de vida en Rafaela?

Otro dos de junio en la ciudad de Rafaela, y para nosotros es un día muy importante, porque cada dos de junio es como que nos visibilizamos, y es donde aprovechamos para recibir todo el cariño y el reconocimiento de la gente, y la verdad que quisiéramos que cada dos meses sea dos de junio. Porque es también una forma de mostrar lo que hacemos, de poder recibir gente en nuestra casa, de que nos conozcan, y la verdad que eso nos gusta mucho.

Así que para nosotros es muy importante, es una fecha que esperamos mucho, una fecha que está cargada de mucho sentimiento y de mucha emoción, en un contexto muy difícil como este, así que, una alegría muy grande.



- ¿Qué mensaje le querría transmitir a los rafaelinos en cuánto a la protección y servicio que presta Bomberos Voluntarios en la ciudad? ¿Qué desafíos o metas tienen por delante?

Creo que el desafío más grande que hoy tenemos como como institución, además de, obviamente sobrevivir, en este difícil contexto socioeconómico que estamos transitando, es el de tratar de tener una casa propia. Hoy actualmente, como ya se sabe, estamos alquilando.

Estamos en una casa que es muy cómoda, que es muy linda, que es muy cómoda, pero es muy cara. Nos cuesta muchísimo mantenerla y necesitamos un cuartel propio.

Esa quizás es una meta que tenemos en el mediano y corto plazo, de ver cómo solucionamos ese problema. Pero uno de los grandes desafíos, al cual le hacemos frente como jefatura y hablo de mí, del subjefe y de todos los que componen el grupo de oficiales y suboficiales, que somos los encargados de llevar este Cuerpo Activo adelante, es el de sostener justamente al Cuerpo Activo, cuando las fuerzas flaquean, o cuando el contexto se pone complicado y tenemos que estar mucho tiempo trabajando o la familia nos demanda, o cuando quizás pasa mucho tiempo sin salir, o cuando pasan los meses y, a lo mejor, no tenemos ese contacto con la gente, ese reconocimiento de la gente, esa necesidad de la gente, de por qué existe un cuartel de bomberos voluntarios.

Ese desafío grande que nosotros nos pusimos sobre la espalda de tratar de sostener, justamente, como los bomberos más viejos que estamos en el cuartel, a ese grupo de jóvenes para sigan trabajando, para que redoblen sus esfuerzos, para que se comprometan más con la institución.

Eso para los bomberos más jóvenes, sobre todo, pero para los cadetes, también contagiarlos y mostrarles que este es el camino, que es la forma correcta de llegar, que entiendan que no están perdiendo tiempo, que es un lugar en donde van a poder crecer como personas, crecer como seres humanos y complementar sus vidas con cosas buenas ayudando al prójimo.

Que no todo está perdido, que vale la pena, que somos importantes, eso creo que fue el mensaje que tratamos de manifestar o el mensaje que traté de contar en mi discurso. Es un poco también el mensaje con el que queremos llegar a la comunidad, que la gente realmente sienta que nosotros somos importantes, porque realmente lo somos.

Y simplemente no nos ponemos contentos con un gracias, el sentirnos necesarios, el sentirnos útiles, hace que justamente redoblemos las fuerzas y no se apague esa voluntad, que hoy por hoy está muy en jaque en este contexto actual.

Sostener la voluntad, sostener las ganas del cuerpo activo, realmente es un desafío muy grande que nos pusimos sobre la espalda, y que esperamos ir sorteando con el paso de los meses y de los años.