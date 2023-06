La Provincia reprograma los pagos de obra pública y pide preservar el empleo

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró ayer por la mañana en la ciudad de Santa Fe que "no se va a paralizar ninguna obra" en la provincia aunque reconoció que "en la actual coyuntura puede haber, en la disminución del ritmo, alguna suspensión transitoria" en materia de empleo. Por la tarde, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, afirmó que "estamos reprogramando pagos y tiempos pero las obras públicas no se detendrán, a pesar de las complicaciones".

Lo concreto es que la caída de la coparticipación nacional y las transferencias para el pago de obras licitadas en la Provincia con fondos nacionales y la menor recaudación fiscal santafesina impactan de lleno en la inversión en infraestructura pública, a tal punto que la UOCRA efectuó una ruidosa movilización en la capital provincial para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos por distintas empresas constructoras adjudicatarias de obras.

"En primer lugar me alegra que estemos hablando de obras que para algunos están paralizadas. Porque desde hace años venimos haciendo obras en toda la provincia y nadie viene resaltando la importancia de las obras, la cantidad de ocupación de mano de obra que hemos generado. Y ahora tenemos a nivel nacional un retraso mayor en algunas de estas obras, que han obligado a ralentizarlas", sostuvo Perotti en declaraciones a la prensa santafesina luego de encabezar en la Escuela de Enseñanza Técnica EETP 387, de la ciudad capital, la puesta en marcha del programa provincial "Santa Fe + Conectada", servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.

El Gobernador subrayó que "también en la provincia, como lo dije el 1° de mayo, se observa la caída de los ingresos en el primer trimestre, la caída de recaudación de la coparticipación, pero también en lo que nos ha pasado como es la sequía que no solamente impactó en la Nación al tener 20 mil millones menos de exportaciones o tener 4 mil millones menos de recaudación por retenciones, pues en la provincia impacta en toda la cadena". En tal sentido, Perotti reconoció que la sequía afecta no solo a los productores sino también al "vende fertilizantes y semillas, el que presta servicios como contratista para la siembra y la cosecha, el transporte del campo al acopio y de ahí al puerto, todo eso no paga impuestos" a la vez que resaltó que "además tenemos en emergencia a más de 9 mil productores que tampoco están tributando el inmobiliario rural".

"Tenemos la cosecha que no está, la ganancia que no se pudo tener. Y eso tampoco genera actividad ni recaudación. Sin duda hay que reacomodar el ritmo de las obras a estos ingresos. Pero no se va a paralizar ninguna obra. Sé que en la coyuntura puede haber, en la disminución del ritmo, alguna suspensión transitoria, un número infinitamente menor en base a la proporción de los empleos que generó el sector de la construcción", enfatizó el mandatario.

Consultado sobre los 160 despidos registrados por empresas contratistas de obra pública, Perotti señaló que "vamos a ir tomando cuáles son del escenario provincial y cuáles no, pero tengamos presente que se han generado más de 15 mil puestos de trabajo a través de la obra pública en la provincia". De todos modos, admitió que "un puesto que cae nos preocupa".

¿Se demoran las partidas? le preguntaron. "Han caído y hay transferencias nacionales que se han disminuido o no han llegado. ¿Y esto qué significa? Para que se entienda rápido, cuando hay compromisos con el Fondo Monetario y se dice que hay que reducir el déficit, esto es reducir el déficit. La Nación manda menos recursos para sus obras en la provincia, y para algunas transferencias de recursos que llegan a cada una de las provincias argentinas. A veces esto es reducir el déficit. ¿Cómo son las consecuencias de reducir el déficit? Ciento y algún empleado suspendidos. Bueno, estas son las consecuencias cuando a veces se generan este tipo de acuerdos o de compromisos que hay que sobrellevar para salir adelante de algo que nos duele y que fundamentalmente nos genera el mayor inconveniente, que es la inflación. La inflación es el otro elemento que ha complicado el desarrollo de la obra pública. Ahí es donde nosotros necesitamos que se estabilice la variable macroeconómica y el deseo de que el Gobierno Nacional pueda contener el crecimiento de la inflación e ir llevándola después a una reducción", expresó Perotti con tono de profesor.

Después, a la tarde, Pusineri salió a poner paños fríos tras una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo, en la que se acordó reincorporar a 51 trabajadores que habían quedado cesantes. "En relación a los despidos y las suspensiones vinculados a trabajadores y de empresas contratistas de obra pública, es necesario hacer algunas algunas consideraciones para tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la obra pública en la provincia de Santa Fe, Y además de eso, ¿cuáles son las expectativas y las acciones que esperamos de cada una de las partes involucradas? En primer lugar, señalar que aún en un contexto de pandemia, el gobierno de la provincia heredó una deuda importantísima con con empresas de sector, y en ese contexto combino con cada una de ellas la la forma de cancelarla. Es una deuda que se había generado durante la anterior gestión de gobierno y que debimos hacernos cargo a partir de del momento que asumimos la responsabilidad de la gestión. En segundo lugar, señalar que la provincia de Santa Fe ha desplegado y despliega un ambicioso plan de obra pública en todo el territorio provincial. En obra pública, solamente en obra pública hay vinculado más de quince mil trabajadores y trabajadoras. Y eso se debe justamente a la importancia y a la inversión de recursos que se están haciendo para poder llevarlas adelante. En tercer lugar, manifestar que la voluntad nuestra y las acciones que estamos encarando es para que no se produzca ni un solo despido, ni una sola suspensión en el sector, y de allí todas las instancias de diálogo que venimos teniendo, las actuaciones que se vienen formalizando en el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuando se produce alguna situación que vincula a empresas con trabajadores de la de la construcción".

Pusineri sostuvo que "estamos en un momento difícil, es una situación pública y notoria una situación que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, pero que aún en este momento difícil, el gobierno no va a paralizar la obra pública". "De hecho, lo que está haciendo es mantener todas y cada una de las de las obras que se encuentran en marcha. En este momento complicado es que pedimos el esfuerzo, y la responsabilidad de todas las partes para preservar el empleo", remarcó el funcionario.

"Esto significa una responsabilidad para para las empresas contratistas del sector, que saben que cuando el gobierno cuenta con la posibilidad de mantener instancias que signifiquen priorizar recursos para el sector lo hace y lo va a seguir haciendo de esa manera. Estamos como decía, en un en un momento complicado, pero la apuesta nuestra es aún en este momento mantener en marcha las obras y en la medida en que la situación empiece a mejorar, poder también destinar en mayores recursos", amplió Pusineri.

En tal sentido, admitió que "lo que estamos haciendo en este momento es reprogramar algunos pagos, conversando con las con las empresas contratistas, para que también vayan reprogramando los ritmo el ritmo de obra, pero esto en manera alguna significa que se vaya a paralizar o que se vaya a detener alguna de las obras".