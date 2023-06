Sportivo le ganó a Humberto

Sportivo Norte comenzó con el pie derecho su participación en el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Anoche le ganó 1-0 a Argentino de Humberto en barrio Barranquitas.

En el encuentro de Reserva terminaron como empezaron: 0 a 0.

La fecha comenzó en la noche del jueves, donde se dieron los siguientes finales: Brown San Vicente 0 - Unión de Sunchales 1, Atlético de Rafaela 0 - Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 3 - Argentino de Vila 0.

Esta primera fecha del torneo Clausura se completará este domingo con los siguientes compromisos: 15.30hs Deportivo Ramona vs Ben Hur (Franco Ceballos), Florida de Clucellas vs Peñarol (Guillermo Vacarone), Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (Mauro Cardozo), Libertad vs Atlético María Juana (Silvio Ruíz); 16.00hs Ferrocarril del Estado vs Deportivo Josefina (Ángelo Trucco).



PRIMERA B

Anoche se puso en marcha la fecha 9 del torneo Apertura de la Primera B, la cual se completará este domingo. Por la zona Sur, San Martín de Angélica superó 3-0 a La Trucha, el partido se jugó en cancha de Defensores de Frontera. Los goles fueron anotados por Franco Valdez (38m PT y 30m ST) y 42m ST e/c.