Se juega la final de la FA Cup con Julián Álvarez y Garnacho

Manchester City y Manchester United protagonizarán este sábado la final de la FA Cup, el torneo más antiguo de Inglaterra, que tendrá en el mítico estadio de Wembley su edición número 142.

Un condimento especial será la presencia argentina en ambos equipos: Julián Álvarez del lado del City y Alejandro Garnacho por parte del United.

Las alineaciones no están confirmadas y es probable que ambos inicien el partido desde el banco, aunque la Araña jugó como titular en 4 partidos de la competencia e ingresó en el complemento en otra. Anotó 5 goles y dio 2 asistencias. Tal vez Pep Guardiola respete esos antecedentes y lo ponga desde el arranque.

Por su parte, Alejandro Garnacho se afianza cada vez más en el United, aunque con sus jóvenes 18 años es llevado de a poco por el entrenador Erik ten Hag. La prueba de su importancia en el equipo, aunque aún no sea titular, es que el club no lo cedió a la Selección Argentina Sub 20 que ya quedó eliminada del Mundial. En la FA Cup tuvo 3 presencias, en las que marcó un tanto y brindó una asistencia.

El duelo entre los argentinos que juegan en los equipos de Manchester tendrá una ausencia: la de Lisandro Martínez, referente de la defensa del equipo rojo que está marginado por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió a mediados de abril.

Para Manchester City será el segundo paso para intentar llegar a la triple corona, compuesta por la Premier League (ya la ganó), la FA Cup y la Champions League que definirá ante Inter de Milán el 10 de junio próximo en Estambul.

El historial marca que en la FA Cup se enfrentaron 8 veces, con 5 triunfos del United y 3 del City. Los Red Devils obtuvieron el trofeo en 12 ocasiones, mientras que los Ciudadanos lo levantaron en 6 oportunidades.