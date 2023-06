River recibe a Defensa y Justicia

El líder River comenzará una semana importante este sábado contra Defensa y Justicia como local, en la continuidad de la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará en el estadio Más Monumental, desde las 16.30, con el arbitraje de Fernando Rapallini en cancha y el rafaelino Silvio Trucco en el VAR, y transmisión de ESPN Premium.

River lidera la competición con 41 puntos aunque Defensa y Justicia está quinto, con 30 unidades, y se jugará su última chance para mantenerse en carrera.

Además, el conjunto de Martín Demichelis iniciará una semana importante en sus aspiraciones porque tendrá esta cita y en días recibirá a Fluminense de Brasil, por la quinta jornada de la Copa Libertadores de América, con la obligación de ganar para tratar de pasar de ronda.

En relación al juego de hoy, River podría darle la oportunidad al juvenil Claudio Echeverri, que deslumbró en el Sudamericano Sub-17 y aún no sumó minutos en el primer equipo.

Sin embargo, lo más probable es que esté en el banco de suplentes y desde ahí ingrese con el partido iniciado como uno de los relevos.

El volante y capitán Enzo Pérez (sinovitis rodilla izquierda), y los defensores Paulo Díaz (artralgia en el tobillo derecho) y Emanuel Mammana (sinovitis en la rodilla izquierda) se entrenaron en la semana de manera diferencial en el River Camp de Ezeiza.



LA FECHA 19. Jueves 01/06: Sarmiento 0 - Newell's 0, Arsenal 1 - Boca 0. Viernes 02/06: Estudiantes 5 - Barracas 2, Tigre 1- Talleres 3, Argentinos 1- Platense 0. Sábado 03/06: 14hs Belgrano vs Vélez, 16.30 River vs Defensa, 19hs Central Córdoba vs Huracán, Rosario Central vs Instituto, 21.30hs Racing vs Banfield. Domingo 04/06: 11hs Unión vs Gimnasia LP, 14hs San Lorenzo vs Colón, 17hs Godoy Cruz vs Independiente, 21.30hs Lanús vs Atlético Tucumán.