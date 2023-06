CRAR defiende la punta como local ante Provincial

Este sábado se disputará la 12ª fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral, en que el Círculo Rafaelino de Rugby estará recibiendo a Provincial de Rosario. El partido principal dará comienzo a las 16 con el arbitraje de Javier Legarreta. Los encuentros previos, en pre-reserva a las 12.30, y reserva a las 14.15, serán arbitrados por Mateo Ciaccio y Fernando Sánchez, respectivamente.

El equipo rafaelino lidera las posiciones, junto a Los Caranchos de Rosario, y tratará de sumar otra victoria con bonus para mantenerse en lo más alto. Su rival llega a este partido ubicado en la penúltima posición, con 5 puntos.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón será con: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Andrés Requelme; Guillermo Bulacios y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Ian Trossero y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Martín Bocco; Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone y Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

El resto de los partidos serán: Los Caranchos vs. Logaritmo, Carlos Perrone; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle, Luis Zanetta y Universitario vs. Tilcara, Javier Villalba. Libre: Alma Juniors.

CRAR y Los Caranchos tienen 40 puntos; Jockey 39; Alma Juniors 34; La Salle 25; Tilcara 23; Logaritmo 18; Provincial 5 y Universitario 0.



JUVENILES VISITANTES

Este sábado, tras la fecha ventana, vuelve a jugarse el torneo Dos Orillas de Divisiones Juveniles. En esta ocasión CRAR vuelve a ser visitante ante Universitario en Santa Fe.

Los partidos de M16, 17 y 19 comenzarán a las 11, y el de M15 a las 12.30.



DOGOS FINALISTA

Se jugaron este viernes las semifinales del Super Rugby Américas. En el duelo de franquicias argentinas, Dogos de Córdoba le ganó a Pampas (sin Lorenzo Colidio) por 27 a 16. Irá por el título ante Peñarol de Uruguay, vencedor ante Yacaré de Paraguay por 30 a 17.