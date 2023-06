No podrán re-reelegir al gobernador Sergio Uñac

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la re-reelección de Sergio Uñac, el Tribunal Electoral de San Juan confirmó que los comicios para definir al nuevo gobernador de la provincia cuyana se realizarán el 2 de julio.

Además, se fijó que la subagrupación "Vamos San Juan", liderada por el saliente mandatario provincial, tiene plazo hasta el próximo martes para presentar la nueva fórmula que competirá en las elecciones.

La fecha se estableció un día después de que el máximo tribunal invalidara su candidatura para competir por la re-reelección en la provincia, medida que Uñac consideró que "refleja la judicialización de la política".

"Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política", subrayó el dirigente peronista.

En un posteo que realizó en su cuenta de Twitter, el gobernador sanjuanino precisó: "No voy a ser cómplice de este manoseo. Quiero dar vuelta esta página y solicitar al Tribunal Electoral provincial que fije rápidamente nueva fecha de elecciones para definir, sin condicionamientos y sin nuevas intromisiones, a los representantes del Gobierno de San Juan".