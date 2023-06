Ben Hur sumó otro refuerzo

Con la posibilidad de utilizarlas en el Clausura de la Liga Rafaelina, pero fundamentalmente apuntando al Regional Amateur, Ben Hur sumó esta semana dos incorporaciones.

El miércoles anunció Lautaro Larrasábal, delantero chaqueño de 25 años que procede de Santamarina de Tandil, en tanto que ayer se informó la llegada de Alex Aguirre, volante central también 25 años, nacido en San Francisco, que ya sumó sus primeros entrenamientos con el elenco de Primera División de la BH que viene de obtener el Apertura. El jugador que se puso a las órdenes del DT Rolando Carlen, proviene de Juventud Unida de Gualeguaychú.



TRES VICTORIAS JUVENILES

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el miércoles a Unión de Sunchales. La BH sumó todas victorias y es líder en su zona. Fue la quinta fecha del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Por la Zona “D”, en la cancha Auxiliar Nº 3 estos fueron los resultados: Sub 13: Ben Hur 2 vs Unión 0. Goles: Francisco Colucci y Rodrigo Walker.

Sub 15: Ben Hur 3 vs Unión 1. Goles: Faustino Ojeda, Renzo Santi y Valentín Cejas.

Sub 17: Ben Hur 1 vs Unión 0. Gol: Matías Herrero.

Ben Hur encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” con 31 puntos. En la próxima fecha el Lobo tendrá jornada libre, luego, el miércoles 29 de junio, visitará a Atlético Sastre en el cierre de la primera rueda.