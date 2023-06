Hockey: la definición del Apertura de la FOSH

Este fin de semana se jugará la séptima y última fecha de torneo Apertura de la Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, donde habrá definiciones de campeonatos en las distintas categorías.

En la división mayor CRAR depende de si mismo para quedarse con el título. Este sábado a las 16 estará jugando en el sintético ante Dep. Bella Italia, en lo que será además el choque de extremos de la tabla. El otro equipo con posibilidades en primera es 9 de Julio de Morteros, a dos puntos de CRAR, que jugará el domingo en Rafaela ante Sportivo Norte.

En Intermedia también CRAR llega puntero, pero con un punto de ventaja sobre 9 de Julio de Morteros, y dos puntos a 9 de Julio de Rafaela y Sarmiento de Humboldt.

La programación es la siguiente: Hoy en CRAR, primera a las 16, Dep. Bella Italia vs. CRAR; en Charabones de San Francisco, primera a las 16, Charabones vs. 9 de Julio de Rafaela.

Domingo: en Sarmiento de Humboldt, primera a las 16, Juventud vs. Sarmiento. En CRAR, primera a las 18.15, Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Morteros.



DOMINGO POR LA A2

El domingo 4 de junio se disputarán también en el sintético de CRAR varios partidos de la Zona A2, en su mayoría de la sexta fecha.

El detalle de la programación es el siguiente: 9.30 San Guillermo Hockey vs. 9 de Julio de Rafaela B; 10.45 San Lorenzo de Tostado vs. La Cañada B; 12 San Guillermo Hockey vs. La Cañada; 13.15 La Cañada B vs. Sp. Roca; 14.30 San Lorenzo de Tostado vs. CRAR B.