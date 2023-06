Tras un intenso debate, fue aprobado el pedido de informes sobre emergencia vial

La sesión que se llevó a cabo ayer en el Concejo, comenzó con un tema ya escuchado varias veces en el sexto piso, y a la vez sensible para todos los rafaelinos. Si bien se aprobó de manera unánime el pedido de informes sobre la emergencia vial que estuvo vigente entre agosto y febrero de este año, antes de que esto ocurra varios concejales pidieron la palabra para expresarse con varios cruces entre oficialistas y opositores.

El primero que lo hizo, fue el concejal de Juntos por el Cambio Ceferino Mondino como impulsor de la iniciativa. Y comenzó así: “El 25 de agosto del año pasado aprobamos la Ordenanza 5399. Fui muy optimista al ver que el Ejecutivo había detectado una problemática sumamente importante en la ciudad y se ponía a trabajar fuertemente en ella. Cuando nos llegó el escrito, tuve una decepción porque la Emergencia planteaba solamente una liberación de fondos y una flexibilización de mecanismos administrativos para la compra de materiales, los cuales tampoco tenían mucha especificidad. En ese momento solicitamos un plan de acción. Tenía que haber un proyecto armado, una secuencia de acciones, y obviamente un objetivo claro que era bajar los índices de accidentes en la ciudad. Decíamos también que afectaba profundamente a los jóvenes, y que las políticas públicas, para que den resultado, tenían que ser llevadas adelante en forma eficiente. También dejábamos en evidencia que el programa de acción que se había implementado en la política pública vial había sido ineficiente, y lo decíamos en forma objetiva porque estaba el informe del Observatorio Vial, y ese momento fui el único concejal que votó en contra porque entendía que, al ser liberados fondos sin un plan, iba a pasar lo que ocho meses después está ocurriendo. El plan realmente fracasó porque los accidentes siguen, cada vez son mayores y más graves; en este período tuvimos muertes, y es algo que nos preocupa a todos los rafaelinos. No tuvimos respuestas del pedido de informes de la emergencia ni tampoco sobre lo que van a hacer, que es lo que últimamente está pasando con nuestro Intendente (Luis Castellano). Uno intenta pedir que detallen qué políticas públicas van a aplicar de ahora en adelante, porque podemos estar de acuerdo o no en las formas, pero en el mientras tanto están en peligro nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos. Podemos hacer y mucho, por eso vuelvo a pedir a mis pares que nos acompañen. Lamentablemente veo al poder Ejecutivo abatido, sin reflejos cuando se trata de vida o muerte”.

Siguió el turno del concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, quien fue duro al respecto: “Yo no lo veo abatido (a Castellano); lo veo con ganas, pero como siempre, no se toman las decisiones que hay que tomar para ordenar la ciudad. Ahora ese modo permisivo se agudiza con la campaña electoral. En otros lugares se mueven, andan, pero en vez de solucionar los problemas de la gente, el Intendente corre el cuerpo. Yo tengo una política de Estado, la escribí en 20 segundos: Zona 30, ahora vinieron los del Centro Comercial a pedirle por favor que intensifique la Zona 30 y él les prometió que lo va a hacer, ¿cuánto hace que lo venimos solicitando acá?; radarización, no hay un radar en toda la ciudad; retención de motos sin casco, no solo por la Policía, con adicionales pagos por la Municipalidad y Protección Vial y Comunitaria; con operativos en todos los lugares; con nudos viales peligrosos, ¿cuánto hace que venimos solicitando nudos viales para generar algún tipo de intervención ya sea con tecnología o infraestructura?; monopatines, andan libremente por la ciudad sin ningún tipo de control; giro a la izquierda. No hicieron nada, en estos momentos no conviene y eso es lo que pasa. Y en cuanto a la emergencia, nosotros votamos a favor en agosto porque entendíamos que teníamos que dar una herramienta para que estos problemas se solucionen. Entonces ahora sí le doy la razón en esto (a Mondino) porque él no la votó a favor, y entendí el fundamento por el cual no lo hizo, y es que no tenemos resultados”.

En defensa del oficialismo, el concejal Martín Racca argumentó: “Parece que sería solo una problemática de Rafaela y recuerdo que es la primera causa de muerte a nivel mundial, y el primer mundo tiene recursos, leyes, controles e innumerable cantidad de intervenciones. Segundo, tenemos una Ley Nacional de Tránsito a la cual Rafaela está adherida, que si la cumpliríamos, me atrevo a decir que los accidentes serían cero. Se dijo en varias oportunidades que no hay un plan y acá está el plan (levantando un escrito), se llama presupuesto. El presupuesto es la planificación de cómo se van a gastar los recursos en todo el año, con muchas dificultades para cumplirlo, pero está acá, y de hecho vamos a empezar a discutirlo para el año que viene. También tenemos datos que se fueron construyendo a través de la creación de un Observatorio Vial. Asimismo, sabemos que a la hora de controlar se genera una dificultad importantísima. El control en sí es más riesgoso que cualquier actividad que se genere y muchas veces ha ocurrido que es responsable de accidentes de tránsito. No quiero decir que no hay que hacer controles. Está claro que los mismos tienen que estar en mayor cantidad y calidad. Lo hace el mundo. ¿Se podrá aplicar tecnología? Claro que sí, pero tiene su costo. Hacia eso se está orientando el mundo, y bueno, tendremos que trabajarlo para tratar de ir mejorando. Pero lo que más preocupa es que se habla en tercera persona, del singular. Se habla del funcionario, del intendente, del Ejecutivo. ¿Y nosotros? Somos todos responsables. Es un error pensar que otra persona o una política lo va a resolver. Hablemos de nosotros. Incluyámonos”.

El concejal Viotti, por su parte, denunció que el “área de seguridad tiene que ser ordenada, que hay muy pocos controles y que se puede observar que lo que hay es insuficiente. “No nos vengan a decir que hay una política porque no es así. Nunca mostraron si hubo o no resultados. Del otro lado tiene que haber respuesta y no las hay”.

Y Mondino volvió hablar: “La plata que falta es la plata que se gasta en forma ineficiente. El concejal hablaba de que todos somos responsables, pero eso es educación. El Estado es el que tiene la potestad y la obligación de llevarla adelante. Ahora tiene que aparecer el Estado y es lo que en este momento no está sucediendo. Se nutre solo por tirar títulos. Hay que hacer cosas”.



TERRENOS PARA EL 9

Un proyecto de ordenanza que también fue aprobado, fue el presentado por el Departamento Ejecutivo a través del cual se modifica una cláusula del contrato de cesión de uso de un terreno firmado entre el Municipio y el Club Atlético 9 de Julio en 2016, extendiéndose ahora el plazo por 99 años.

Tuvo la palabra la concejal oficialista Valeria Soltermam, quien con satisfacción expresó: “Los motivos que ratificarán este convenio sobran, y me refiero no solo a la historia del club sino particularmente al presente de la institución. El club en estos últimos años ha crecido muchísimo, por supuesto con el acompañamiento del Estado, pero fundamentalmente con un gran empuje de sus directivos, de sus más de 2000 deportistas, sus socios, empresas y mucha gente. Es un regalo que le hace la ciudad a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de su creación. Es un reconocimiento al compromiso, al trabajo, al desarrollo, y a seguir creciendo, ofreciéndole a la comunidad entera actividades deportivas y no solo hablamos de recreación, sino de salud física y mental. Les cedemos tierras para desarrollar este Polideportivo. Es un regalo que le hace la ciudad en comodato por supuesto al club, reconociendo su compromiso y apostando lo que se viene".



URBANIZACIÓN

Y luego volvió al recinto del sexto piso un clima un poco tenso, pero no tanto como el del comienzo de la sesión. Se tenía que votar el proyecto de ordenanza en el que el DEM solicita al Concejo la aprobación del convenio para urbanizar un amplio terreno de barrio Belgrano luego de que la Municipalidad debió interferir en un litigio entre los particulares Rafael Barreiro y Daniel Ferrero.

Racca lo expuso y explicó así: “Lo que vamos a votar luego del debate es la refrenda de un convenio entre el Ejecutivo y un privado. Fue un proceso aprobado por las área técnicas. La mala definición de “laguna de retardo”, generó un conflicto entre vecinos que hizo que se dilaten los tiempos e intervenga la justicia. En vez de laguna, debería llamarse “reservorio”, que es espacio que sirve para mitigar las inundaciones. La laguna de retardo estaría pegada a la construcción de un vecino por lo tanto generó un litigio. El Estado local trató de acercar las partes innumerables veces. Lo que vamos a refrendar es esta voluntad que hoy sí presentaron los actores involucrados. El Estado local intervino como mediador en este conflicto y el reservorio va a ser corrido cinco metros, lo que va a permitir ganar un espacio verde para la ciudad. Ese corrimiento es lo que va a tener que donar una de las partes, y a cambio, el Estado le va a permitir que en dos manzanas se achiquen los lotes y se puedan realizar actividades comerciales. Esto se resolvió para que las partes lleguen a un acuerdo. En esta relación publico-privado se basa el desarrollo local. Para nosotros es una inversión. Logramos a través de destrabar este conflicto, mejorar y fundamentalmente trabajar en el desarrollo local”.

En respuesta a esto, y antes de votar, el concejal opositor Leonardo Viotti dijo: “Desde mi punto de vista es poco beneficioso para el Estado. El Municipio hace muchas concesiones en favor de los privados cuando desde las áreas técnicas las cosas se hicieron bien. Ahora va a tener que enfrentar costos. Hay que ser responsables para evitar que sucedan estas cosas. Si habría planificación evitaríamos muchos problemas. Este convenio destraba una situación pero destinando fondos públicos. Me queda un sabor amargo. Y el tema del jardín de infantes se mete en la discusión para tratar de aceitarla. Que las lagunas de retardo sean espacios verdes tiene que planearse desde el principio. Para el Municipio esto nos ha salido caro”.

Habiendo sido aprobado este último proyecto, se dio por finalizada la sesión, donde no faltaron pases de factura, comentarios irónicos y reclamos, algunos de ellos, ya escuchados varias veces.