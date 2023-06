Corrupción K: confirman la condena para José López

La Corte Suprema de Justicia dejó firme y con fuerza de cosa juzgada la condena contra el ex secretario de Obras Públicas José López en la causa por los bolsos con dinero secuestrados en un convento de General Rodríguez. El máximo tribunal desestimó los últimos recursos de la defensa oficial de López contra las condenas por "enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego".

De esa manera, quedó confirmada la condena que establece, además de la pena de seis años de prisión (unificada en siete y medio con otros procesos) a pagar el 60 por ciento de multa sobre el total del dinero considerado "enriquecimiento ilícito".

La decisión de la Corte implica, también, el decomiso definitivo de 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 159.114 pesos y relojes de alta gama.

Esos fondos ya habían sido entregados por disposición del Tribunal Oral Federal número uno –que dictó la condena- al Hospital de Pediatría Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad ‘Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan’ y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Como López nunca reconoció que el dinero fuera suyo, no hubo apelación contra la decisión de entregar ese dinero a ambos nosocomios. La Corte también dejó firme el decomiso de un inmueble atribuido a López –aunque él argumentaba que lo alquilaba a un contratista de obra pública con el Estado- en la localidad bonaerense de Dique Luján, partido de Tigre.

López fue detenido el 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicado en General Rodríguez, y actualmente sigue bajo el régimen del imputado colaborador y a la espera de un nuevo juicio por presunta corrupción en la denominada Causa Cuadernos.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó todos los planteos pendientes y dejó así definitivamente firme la condena contra el ex funcionario. (NA)